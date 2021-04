fortnite-regala-un-paio-di-sneakers-puma:-ecco-come-ottenerle

Fortnite, grazie ad una collaborazione con Puma è possibile ottenere un paio di sneakers in regalo: ecco cosa bisogna fare

Fortnite, col torneo di Neymar le sneakers Puma sono in regalo (screenshot YouTube)

Torniamo a parlare di Fortnite e di collaborazioni. Il battle royale di Epic Games ha lanciato giusto ieri la nuova skin di Neymar Jr. La star del PSG diventa la prima Icon della Season 6, e porta con sé tantissime novità. Insieme al personaggio, infatti, ci sono diverse sfide che permettono di ottenere ricompense extra e utilizzabili sin da subito.

Ci sarà anche un maxi evento, che farà rientrare all’interno del progetto anche Puma. Una partnership a tre con Fortnite, Neymar e Puma pronte a dare spettacolo. “Essere il primo atleta a presentare i propri capi è un onore e un sogno. Avrò l’opportunità di giocare con i miei fan ed entrare in contatto con la gaming community. Non vedo l’ora di sperimentare tutto, let’s play!” ha dichiarato il fuoriclasse brasiliano. Tra i tanti vantaggi, ci sono un paio di sneakers Puma in regalo.

Fortnite, come ottenere le sneakers Puma in regalo

Ecco le sneakers ottenibili in regalo con il torneo di Neymar (screenshot)

Con l’arrivo di Neymar su Fortnite, parte il conto alla rovescia per la Neymar Jr. Cup. Si tratta di un torneo da giocare in solitaria, con i player che possono competere con un massimo di 10 partite in tre ore. Il miglior giocatore di ogni paese potrà avere un paio di sneakers Puma x Fortnite Future Z in regalo. Si tratta di uno speciale modello limited edition che non sarà messo in vendita.

Inutile dire come si tratti di un vero e proprio cimelio, non facile da vincere e da conservare con cura. Solitamente, questo tipo di prodotti possono poi anche essere venduti all’asta a cifre da capogiro, ma voi lo fareste?