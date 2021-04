Flavio Insinna, L’eredità ancora una volta nella bufera: “questa parola non ….”, il web in rivolta

Spread the love











Flavio Insinna è uno dei conduttori di maggiore successo ed al timone de L’Eredità ovvero un programma molto popolare e tra i più seguiti di casa Rai. Come tutti sappiamo, il programma va in onda tutti i giorni su Rai 1 intorno alle ore 19 e sembra che ogni puntata sia seguita da milioni di telespettatori che rimangono incollati alla tv per circa un’ora. Di tanto in tanto accade un qualcosa in puntata Che di certo fa notizia e di cui se ne parla poi anche sui vari social network.

Flavio Insinna a L’Eredità, è polemica sui social

E’ sorta una polemica sui social, dopo quanto accaduto in studio alcune puntate fa quando una parola della ghigliottina sembra aver scatenato la reazione di migliaia di fan. Questi ultimi si sarebbero riversati sui social network dicendo che la parola in questione non esiste e che è stata totalmente inventata. Ma cos’è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza.

Flavio Insinna, cosa è accaduto a L’Eredità

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che il neo campione- concorrente avendo vinto il triello sarebbe arrivato alla fase finale con un bottino di circa €210.000. Le parole a disposizione pare fossero diverse tra cui “parlare, Cristallo, piano, Fermi lavoro. Luciano avrebbe dimezzato più volte e giocato poi alla fine per una cifra che ammontava a 26.250 euro. Una volta partito il countdown alla fine il concorrente avrebbe dato la sua parola, ovvero Duro, dicendo di averla ricollegata a “duro lavoro”.

La risposta errata, ma quella giusta non convince i telespettatori

La risposta però pare fosse sbagliata perché in realtà la parola giusta era “sicurezza” e dunque parlare in sicurezza, cristallo di sicurezza, piano di sicurezza, fermi di sicurezza e lavoro in sicurezza. Sembra che però questa parola misteriosa non sia affatto piaciuta a tutti i telespettatori e soprattutto agli utenti di Twitter, che si sono riversati immediatamente sul social dopo la messa in onda della puntata, dicendo che sicuramente è stata inventata.

“Fermi di sicurezza? Ve la siete inventata”, hanno scritto alcuni utenti e poi ancora “Anche oggi una ghigliottina impossibile, fermi di sicurezza?”. Un altro utente ancora scrive “Stasera gli autori volevano risparmiare”. Insomma, sembra proprio che i telespettatori non abbiano affatto gradito e non hanno perso nell’esprimere il loro personale disappunto nei confronti del programma e della scelta degli autori.

