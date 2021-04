Buongiorno, mamma anticipazioni terza puntata

Cosa succede ai segreti della famiglia Borghi nella terza puntata di Buongiorno, mamma? Parliamo della fiction diretta da Giulio Manfredonia (Sotto Copertura e Sotto Copertura – La cattura di Zagaria) e prodotta da Lux Vide. In onda su Canale 5 a partire da mercoledì 21 aprile 2021 per sei prime serate, tra i personaggi principali della serie troviamo Raoul Bova (Guido), Maria Chiara Giannetta (Anna) e Serena Autieri (Miriam).

Scopriamo adesso le anticipazioni del terzo atteso appuntamento con la fiction drammatica fissato in prima serata mercoledì 5 maggio 2021 su Canale 5.

Le cose si complicano sempre di più nel corso della terza puntata di Buongiorno, mamma. Se da una parte infatti Sole (Ginevra Francesconi) si rifiuta di rivelare l’identità del padre del bambino, dall’altra Guido (Raoul Bova) non riesce a dedicarsi alla figlia perché troppo preoccupato che i segreti del passato possano venire a galla. Scopriamo inoltre che Francesca (Elena Funari) continua ad essere ossessionata da strani ricordi d’infanzia, mentre Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli) si rende conto di una sconvolgente verità che riguarda Greta (Rausy Giangarè).

Più tardi i Vicequestore Colaprico (Domenico Diele) chiede ad Agata (Beatrice Arnera) di firmare un documento per dargli l’autorizzazione a riaprire le indagini sulla scomparsa di sua madre Maurizia (Stella Egitto). Nel frattempo, mentre Guido continua a spronare Agata affinché studi per l’esame d’ammissione, Sole affronta Federico (Federico Cesari) che però, indifferente a tutto, sfugge alle sue responsabilità. Più tardi Francesca decide di andare da nonno Elio (Giovanni Calcagno). Che cosa avrà da riferirgli?

Quando va in onda Buongiorno, mamma su Canale 5? La fiction con Raoul Bova è formata in tutto da 12 episodi per sei puntate, in onda quindi nel corso di sei prime serate.

Prima puntata – 21 aprile 2021

– 21 aprile 2021 Seconda puntata – 28 aprile 2021

– 28 aprile 2021 Terza puntata – 5 maggio 2021

– 5 maggio 2021 Quarta puntata – 12 maggio 2021

– 12 maggio 2021 Quinta puntata – 19 maggio 2021

– 19 maggio 2021 Sesta puntata– 26 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Buongiorno, mamma su Canale 5 è soggetta a variazioni.

Come faccio a seguire Buongiorno, mamma mio in streaming? A partire dal mercoledì 21 aprile 2021 la fiction con Raoul Bova debutta su Canale 5 e in contemporanea anche su Mediaset Play Infinity.