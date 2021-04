amici-20,-stash-le-parole-che-non-ti-aspetti-su-emanuele-filiberto-“mi-sono-…”

Spread the love











Amici 20 è uno dei programmi maggiormente seguiti di questa stagione. Questa edizione sembra essere stata davvero un grande successo, non soltanto adesso che vanno in onda le puntate del serale, ma anche in precedenza. Ovviamente a contribuire a questo grande successo sono stati gli allievi e nella fase serale anche la partecipazione dei tre giudici d’onore. Quest’ultimi sono Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The kolors. Proprio quest’ultimo sembra che in questi giorni abbia rilasciato un’intervista piuttosto interessante al settimanale Nuovo TV, facendo anche delle confessioni sui suoi colleghi. Ma cosa ha dichiarato Emanuele Filiberto?

Amici 20, Stash elogia Maria De Filippi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi Stash dei The kolors ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale nuovo TV. Stash dei The Kolors sembra aver elogiato la conduttrice Maria De Filippi definendola una donna che ti lascia molta libertà e che in tutti questi anni gli ha sicuramente dato tanti consigli, alcuni di questi molto importanti. “Ha la rara dote di saper arrivare al cuore della gente”, ha aggiunto ancora Stash.

Il cantante parla di Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto

Nel corso della sua intervista, Stash sembra aver anche parlato dei suoi colleghi ovvero Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Nello specifico sembra il cantante abbia parlato molto bene di Stefano De Martino, dicendo che tra loro vi è grande sintonia, che ridono e scherzano e quando c’è da essere seri, sicuramente questo aspetto prende il sopravvento su altro. Stash riconosce che il futuro dei ragazzi dipende proprio dai loro giudizi e verdetti e di conseguenza il loro è un ruolo piuttosto importante. “Me lo aspettavo diverso, e invece mi sono ricreduto. E’ davvero uno di noi. Formiamo un bel trio”, è questo quanto dichiarato dal cantante parlando di Emanuele Filiberto.

Martina Miliddi eliminata dalla scuola, la confessione sulla Cuccarini

L’ex ballerina della scuola più amata di sempre è stata protagonista in questi ultimi giorni. La giovane dopo essere stata ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, ha anche rilasciato una importante intervista a TV Sorrisi e Canzoni. La giovane sembra aver parlato di Lorella Cuccarini e sembra averla definita una mamma. Come sappiamo, la Cuccarini è stata la professoressa che l’ha fortemente voluta e soprattutto sostenuta in tutto e per tutto, durante il suo percorso all’interno del programma. “E’ stata la persona che ha creduto in me dal primo istante. La ringrazierò sempre per questo. E’ stata amorevole come una mamma. Mi ha incoraggiato dicendo di mettermi sempre in gioco, di lavorare e studiare”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...