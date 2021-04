Warrior avrà una terza stagione

Warrior 3 si farà

Warrior 3 ci sarà. Riaccese le speranze di vedere una terza stagione della serie sulle arti marziali creata da Jonathan Tropper (già ideatore di Banshee) e basata sugli scritti di Bruce Lee. Giunge mercoledì 14 aprile la notizia che Warrior è stata rinnovata per una stagione 3 da WarnerMedia.

La terza stagione di Warrior si farà, e per l’occasione la serie trasloca. Negli Stati Uniti Warrior 3 non sarà più trasmessa dalla rete via cavo Cinemax bensì sarà disponibile sulla piattaforma streaming HBO Max.

Casey Bloys, il capo dei contenuti di HBO e HBO Max, ha dichiarato: “Warrior ha introdotto gli spettatori ad un mondo specifico del passato, interpretato con azione dinamica e narrazione avvincente, con un cast brillante guidato da Andrew Koji. Non vediamo l’ora per vedere cosa hanno in serbo Jonathan Tropper, Justin Lin e Shannon Lee per il prossimo capitolo di questa serie su HBO Max”.

Quando esce Warrior 3

continua a leggere dopo la pubblicità

Quando esce Warrior 3? Attualmente non è stata divulgata una data di uscita. I nuovi episodi, salvo cambiamenti di programma, sono attesi nel corso del 2022 su HBO Max. In Italia li vedremo ancora una volta su Sky e NOW.

Il rischio che Warrior si concludesse con la seconda stagione scaturiva da un contesto più ampio legato all’azienda che la produce e la trasmette, ovvero WarnerMedia. A seguito della riorganizzazione interna dovuta all’imminente lancio di HBO Max, nel gennaio dello scorso anno l’allora presidente dei contenuti per la piattaforma streaming Kevin Reilly annunciò che Cinemax non avrebbe più commissionato serie originali.

Era la rete via cavo di proprietà WarnerMedia a trasmettere Warrior negli Stati Uniti, al tempo già rinnovata per una seconda stagione. Le serie originali di Cinemax che il canale aveva trasmesso in passato, ovvero Banshee, The Knick, Outcast e Quarry, erano già state tutte concluse o cancellate. L’unica in bilico restava Warrior, che è tornata sugli schermi americani con la seconda stagione a partire dallo scorso 2 ottobre, e dal 30 marzo su Sky nel nostro Paese.

Anticipazioni su Warrior 3

Si torna per le strade della Chinatown di San Francisco alla fine del XIX secolo nella terza stagione di Warrior, crime-drama crudo e pieno d’azione ambientato durante le brutali Guerre Tong.

continua a leggere dopo la pubblicità

Poster della prima stagione di Warrior. Credits: Cinemax via Rai 4.

Fanno parte del cast della seconda stagione Andrew Koji, Kieran Bew, Celine Buckens, Olivia Cheng, Dianne Doan, Dean Jagger, Langley Kirkwood, Maria-Elena Laas, Hoon Lee, Christian McKay, Dustin Nguyen (also directed episode 6), Miranda Raison, Chen Tang, Joe Taslim, Jason Tobin, Joanna Vanderham, Tom Weston-Jones e Perry Yung.

Nel corso di un’intervista con ComicBook.com rilasciata lo scorso settembre, il creatore della serie Jonathan Tropper aveva confermato che la serie avesse ben poche probabilità di tornare con una terza stagione.

“Al momento non è in piano la terza stagione. La configurazione dell’organizzazione HBO e Cinemax si è orientata in modo che Cinemax non abbia budget per realizzare nuova serie e progetti televisivi. Abbiamo sempre speranza” ha detto Tropper, che ha aggiunto: “Ma per il modo in cui siamo strutturati, avremmo già dovuto girare la terza stagione, e non è così. Al momento vedo poche probabilità per una terza stagione, ma mai dire mai”.