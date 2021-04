vita-in-diretta,-anna-pettinelli,-parole-pesanti-su-milva-“non-era-simpatica”,-matano-resta-di-ghiaccio

Spread the love











Nei giorni scorsi come tutti sappiamo è venuta a mancare una delle artiste più importanti dello scenario musicale italiano. Stiamo parlando di Milva, la quale è morta per colpa di una malattia neurodegenerativa della quale pare fosse affetta da da molti anni. In seguito alla notizia della sua morte, sono stati in tanti a voler dedicarle un messaggio o semplicemente un caro saluto.

Milva, la sua morte ha lasciato un grande vuoto nella musica italiana

Molte trasmissioni televisive si sono occupate della scomparsa di Milva e hanno voluto dedicarle uno spazio. Tanta gente è accorsa nella camera ardente di Milva, allestita nel Piccolo Teatro di Milano, per dare l’ultimo saluto all’artista. Molta gente commossa ha voluto omaggiare l’artista scomparsa, dopo aver sofferto per tanti anni. Ad esempio Alberto Matano nel corso della puntata de La Vita in Diretta sembra aver voluto parlare di Milva e commentare la sua scomparsa.

Alberto Matano dedica uno spazio de La vita in diretta a Milva

Proprio nella puntata in cui Matano ha deciso di dedicare questo spazio a Milva tra gli tra gli ospiti studio pare ci fosse Anna Pettinelli. Quest’ultima che da quest’anno è una delle coach di Amici di Maria De Filippi, sembra aver rilasciato delle considerazioni su Milva, che in qualche modo hanno fatto storcere un po’ il naso. Ma cosa ha dichiarato?

Anna Pettinelli, le sue dichiarazioni lasciano senza parole

Secondo Alberto Matano, Milva è stata sicuramente una delle artiste più importanti del nostro paese, ma proprio in Italia non ha avuto a suo modo di vedere, il successo ed il riconoscimento che avrebbe meritato. Molti ospiti della puntata del La vita in diretta si sono detti in concordi con Alberto Matano. Tra questi però pare che Anna Pettinelli invece abbia avuto qualcosa da ridire e le sue dichiarazioni hanno in qualche modo lasciato perplessi. La Pettinelli avrebbe così messo in imbarazzo anche lo stesso conduttore Alberto Matano, anche se conoscendola effettivamente le sue dichiarazioni forse non volevano scatenare l’effetto che poi effettivamente hanno scatenato. “Era una donna, tra l’altro, non particolarmente affabile e simpatica” questo quanto dichiarato da Anna Pettinelli la quale ha poi aggiunto “Con Milva non andavi a fare una pizza: sentivi il peso dell’artista e anche della sua cultura e della sua raffinatezza”. Insomma, le sue parole sembra che abbiano in qualche modo lasciato tutti e perplessi non soltanto gli ospiti in studio e lo stesso Alberto Matano ma anche i telespettatori a casa.

