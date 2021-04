una-vita,-anticipazioni-oggi-28-aprile:-paura-per-bellita!

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 28 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Bellita si è sentita male dopo essersi arrabbiata con José che ha ricevuto una proposta per andare a Hollywood da parte del produttore americano. Nonostante il ricostituente che le prescrive il medico, la Del Campo non migliora.

Il produttore e regista americano Golden va a casa di José e gli propone di partire per Hollywood per girare la sua prossima pellicola. Bellita si arrabbia molto, si sente male e perde i sensi.

Dopo essere svenuta, la Del Campo resta incosciente per molto tempo e non accenna a dare segni di miglioramento.

Non sortisce effetto nemmeno il ricostituente prescritto dal dottore. I Dominguez sono molto preoccupati e cominciano a pensare il peggio. Di che cosa soffre Bellita?

Camino va nell’atelier di Maite per chiederle spiegazioni riguardo alla sua partenza. Le due donne finiscono per baciarsi appassionatamente.

Durante un momento di intimità, Maite promette a Camino che rimanderà il suo ritorno in Francia per non separarsi da lei, in cambio però le chiede di fingere agli occhi di tutti di provare interesse per un ragazzo.

Jacinto decide di accontentare Casilda e stabilisce di dividere equamente la vincita del biglietto della lotteria in due parti.

I domestici, tuttavia, perdono alla lotteria: il loro sogno di diventare ricchi svanisce.

Arantxa si confida con Cesareo e i due si baciano. Jacinto giunge in quel momento in soffitta e li vede.

Felipe, dopo essere stato investito da un’auto proprio mentre andava a testimoniare contro Andrade, esce dall’ospedale e torna a casa. L’avvocato non si è ancora completamente ripreso.

Marcia gli fa visita e confessa di provare ancora qualcosa per lui, ma Genoveva scopre i due ex amanti mentre si stanno per baciare.

Genoveva caccia Marcia da casa di Felipe. Più tardi la raggiunge in bottega e le intima di lasciarlo in pace una volta per tutte. A Marcia cade un fazzoletto. Lo raccoglie Ursula e lo tiene con sé: cosa vuole farne?

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 1 maggio “Una Vita” viene trasmessa dalle 14.10 alle 15.30 circa sempre su Canale 5.