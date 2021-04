tragica-rapina-a-gallo-di-grinzane-cavour:-morti-due-malviventi,-il-terzo-sarebbe-in-fuga

Spread the love

Una tragica rapina si è consumata, poco dopo le 18,30 di oggi, in frazione Gallo di Grinzane Cavour. Tre i ladri in azione in una centralissima gioielleria. Due sono stati raggiunti da colpi di un’arma da fuoco e sono morti sul colpo. Un terzo si sarebbe dato alla fuga. Sul posto, i soccorsi e i Carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto.

Aggiornamenti nel corso della serata.