“the-village”:-le-case-d’autore-(in-miniatura)-di-salvatori

Nata lo scorso anno da un’intuizione di Gabriele Salvatori, CEO dell’omonima azienda, “The Village” è composta da una serie di case immaginarie, concepite e realizzate con lo scopo di riportare l’attenzione su temi importanti e fondamentali dal nostro vivere quotidiano. Con questi presupposti, Gabriele Salvatori ha voluto contattare personalmente tutti i designer coinvolti, invitandoli a contribuire alla realizzazione del progetto. L’ambito culturale e la provenienza geografica di ciascuno di loro ha influenzato l’architettura delle loro sculture, dando così vita a un ideale villaggio globale della contemporaneità, unico e multiculturale.

“The Village”: “Assembly” (Studio Yabu Pushelberg)

«Nel corso dell’ultimo anno tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con lo spazio che ci siamo scelti come casa, lo abbiamo vissuto come non avevamo mai fatto prima, lo abbiamo osservato, abbiamo sognato dei cambiamenti» spiega Salvatori. «Ci siamo resi conto che la casa, più di tutto, rappresenta il proprio nido e come tale è necessario che ci rappresenti in tutto e per tutto. Abbiamo anche sperimentato un estremo sentimento globale di solidarietà che ha unito la popolazione mondiale permettendoci di comprendere che siamo tutti vicini di casa e la vita di ognuno dipende da quella degli altri». La collezione debutta con Patricia Urquiola, designer spagnola vincitrice di numerosi riconoscimenti internazionali, che ha realizzato “Kore”, e Studio Yabu Pushelberg, agenzia di design olistico, che per Salvatori ha ideato “Assembly”. “Kore” di Urquiola presenta due dimore create utilizzando due pietre che danno il nome alle versioni: “Alma” in Rosa Portogallo, caratterizzata da cromatismi intensi e venature che la impreziosiscono, e “Petra” in Travertino, un marmo estremamente materico, scavato naturalmente e piacevolmente grezzo al tatto.

“The Village”: “Kore” (Patricia Urquiola)

«Il progetto “The Village” è una riflessione sugli spazi domestici, oggi sempre più cangianti. La casa è diventata il centro delle nostre vite, la nostra città, il nostro habitat. Siamo diventati tutti navigatori domestici e cerchiamo di orientarci a queste nuove latitudini dell’abitare» racconta Patricia Urquiola. «Ho scelto di chiamare il mio villaggio Kore, un rimando poetico alle statue greche che rappresentano giovani donne che si affacciano all’età adulta. Le due tipologie di casa presenti al suo interno sono Petra e Alma, evocative di sentimenti di calore domestico e intimità. Ho voluto rappresentare due mondi e due estetiche diverse, anzi complementari». “Assembly” dello Studio Yabu Pushelberg cerca la fluidità nella solidità del marmo e si ispira alla città giordana di Petra. Il duo di architetti scava la pietra per creare un’architettura dalle forme amorfe e dalle linee geometriche e rettilinee. Le tre torri, realizzate in Crema d’Orcia sabbiata, sono Self, Collective e Convergence. «Siamo partiti dal concetto che ci è stato dato: “The Village”, un nucleo di persone che si riuniscono, vivono a stretto contatto e socializzano» spiegano George Yabu e Glenn Pushelberg. «Inoltre queste torri sembrano proprio un complesso di abitazioni di un villaggio, da lì l’idea di “Assembly” come nome per la collezione». Ma “The Village” di Salvatori continua: l’iniziativa vedrà in futuro la partecipazione di Rodolfo Dordoni, Kengo Kuma, Elisa Ossino, John Pawson e Vincent Van Duysen e culminerà con un’installazione che coinvolgerà tutte le miniature.