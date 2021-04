temptation-island:-sofia-calesso-riceve-un-particolare-regalo

Spread the love

Come ha mostrato nelle sue recenti stories Sofia Calesso poche ore fa ha rivenuto un bellissimo regalo da un brand di borse. Si tratta di una tote bag personalizzata con la scritta “Chi è Sofia?”, quella che l’ha resa famosa a Temptation Island.

Solo poche ore fa Sofia Calesso ha fatto insospettire tutti i suoi fan con una particolare didascalia che sembrava suggerire che lei e Alessandro Medici stiano aspettando un bambino. I due non hanno ancora smentito né confermato la notizia, non facendo altro che insospettire ulteriormente i fan.

Nelle ultime ore, però, la coppia si è mostrata impegnata in uno shooting per un negozio della loro città e, a breve, verranno mostrate le foto che li vedono protagonisti.

Dopo aver raccontato della bella giornata vissuta oggi, così, l’ex concorrente di Temptation Island ha mostrato ai suo followers un regalo speciale ricevuto da un brand di borse. Ecco di cosa si tratta.

Sofia Calesso sfoggia la borsa personalizzata

Il percorso a Temptation Island di Sofia Calesso e Alessandro Medici era stato breve ma molto intenso. La coppia, infatti, aveva subito conquistato il pubblico grazie alla schiettezza e alla simpatia che contraddistingueva i due.

Nel villaggio delle fidanzate, poi, Sofia si era resa protagonista di un divertente siparietto con Antonella Elia che, non capendo a chi si riferisse la Calesso nel discorso in cui parlava di sé in terza persona le aveva domandato: “Chi è Sofia?”.

Quella frase, qualche mese dopo, è diventato il nome del brand della ragazza oltre che un vero e proprio tormentone. La Calesso, poi, in queste ore ha anche ricevuto in regalo una borsa personalizzata che porta proprio la frase detta dalla Elia.

“È meravigliosa, grazie con tutto il cuore!”

ha spiegato Sofia, facendo notare la scritta e la palma di Temptation Island. Il brand che l’ha omaggiata dell’accessorio dipinge a mano su moltissimi modelli di pelle vera e chiunque può scegliere di far personalizzare il proprio con ciò che gli piace di più.