tempesta-d’amore-10-16-maggio-2021-anticipazioni-tedesche

Tempesta d’amore anticipazioni settimana 10-16 maggio 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda la settimana 10-16 maggio 2021? Stiamo parlando della soap opera tedesca creata da Bea Schimdt e trasmessa a partire dal 26 settembre 2005 sull’emittente nazionale Das Erste.

In Italia la soap esordisce il 5 giugno 2006 su Canale 5, ma a partire dal 2 luglio 2007 si trasferisce su Rete 4, dove continua la messa in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 19:35 circa. Tempesta d’amore ha già superato le 3000 puntate nel 2018, ma è ancora piena di tante storie e vicende da raccontarci!

Tim e Franzi Sorridono In Tempesta D’Amore Credits: Das Erste

continua a leggere dopo la pubblicità

Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, Christoph rimane sconvolto quando Ariane interrompe il momento romantico tra lui e Selina. Pronto allora a vendicarsi a tutti i costi di lei, l’uomo prepara un altro siero della verità, ma a berlo è la persona sbagliata…

Più tardi Tim viene a sapere che un rinomato allenatore inglese sta per arrivare per assistere al torneo di polo. Il ragazzo capisce allora che quell’uomo sta facendo il lungo viaggio solo perché vuole reclutare buoni giocatori. Ma cosa farebbe Tim se lo prendessero e dovesse trasferirsi in Inghilterra? Intanto Werner e Michael continuano ad essere preoccupati per André, motivo per cui Werner assume un investigatore privato con lo scopo di trovarlo e riportarlo a casa.

Le cose si complicano per Christoph che deve salvare subito Selina in pericolo di vita a causa degli effetti collaterali del siero della verità. Quando più tardi la donna scopre cosa le è capitato, è profondamente delusa e non vuole più avere niente a che fare con lui. Intanto anche Robert e Werner rimangono sconvolti dal fatto che Christoph abbia agito da solo. Così interrompono la loro alleanza con lui.

Tim assicura a Franzi che il suo futuro è con lei qui a Bichlheim, e che rifiuterà una possibile offerta dell’allenatore. Mentre Franzi riesce a stento a credere alla sua fortuna con lui, Tim riceve una chiamata dall’allenatore, che gli dice che verrà al torneo solo per vedere la sua partita.

continua a leggere dopo la pubblicità

Più tardi Selina è sbalordita: la figlia adottiva Maja è arrivata all’improvviso nel suo abito da sposa al “Fürstenhof”! Il giorno del matrimonio ha scoperto infatti che il suo fidanzato aveva una relazione con la sua migliore amica. Dopo che Selina le ha offerto di soggiornare per la prima volta al “Fürstenhof”, Maja vaga per la foresta alla ricerca di qualche buona istantanea – nel farlo, viene presa di mira dal guardaboschi …

Per mettere Ariane sotto pressione, Werner scrive da solo una “lettera di ricatto” e spera di condannarla per l’omicidio di Karl. Ma Selina ne viene a conoscenza e lo accusa davanti ad Ariane. Quest’ultima è profondamente delusa da tutte le accuse contro di lei, così decide di sottoporsi a un test della macchina della verità per sbarazzarsi di tutti i sospetti. Quali saranno i risultati del test?

Poco prima del torneo di polo, Franzi ritrova l’amuleto perduto mentre passeggia nel bosco. Così si precipita in campo per consegnarlo a Tim affinché gli porti fortuna. Peccato però che la ragazza cada perdendo conoscenza. Come attraverso un legame magico, Tim sente che le è successo qualcosa e chiede subito ad Amelie di intervenire andando a cercarla. Intanto ha inizio la partita e la successiva proposta dal parte dell’allenatore. Si tratta davvero di una proposta per trasferirsi in Inghilterra? E Tim accetterà?

Ti potrebbe interessare anche…

continua a leggere dopo la pubblicità