Gli spaghetti agli asparagi con uova e crema di Parmigiano sono un piatto semplice e gustoso, a metà tra la carbonara vegetariana e la cacio e pepe. La ricetta che vi proponiamo è a base di asparagi, ma il risultato è molto goloso anche se questa pasta viene preparata con zucchine o con carciofi, entrambi vanno prima saltati in padella.

Uno dei trucchi per rendere questo tipo di sughi deliziosi è la mantecatura con le uova e il formaggio, che deve essere sempre fatta aggiungendo un po’ alla volta l’acqua di cottura. L’acqua di cottura non è assolutamente sostituibile con altra acqua, perché in quella sono disciolti gli amidi della pasta che renderanno più cremoso il tutto. L’altro trucco è quello di scolare la pasta uno o due minuti prima del tempo di cottura previsto dalla confezione, in modo che il processo di mantecatura non rischi di scuocerla.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 10 minuti



Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

500 g Asparagi

320 g Spaghetti

2 Uova bio

100 g Parmigiano Reggiano

qb Olio Extravergine D’Oliva

qb Pepe

qb Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta degli spaghetti agli asparagi con uova e crema di Parmigiano, fate bollire l’acqua in una pentola capiente quindi salate ed aggiungete gli asparagi tagliati a tocchetti, scottateli per un paio di minuti.

Saltate gli asparagi in una padella con un paio di cucchiai di olio extravergine.

In una ciotola capiente sbattete le uova con il parmigiano e aggiungente una spolverata generosa di pepe.

Cuocete la pasta, scolatela al dente e saltatela nella padella con gli asparagi.

Fuori del fuoco aggiungete le uova e mantecate aggiungendo se necessario un po’ di acqua di cottura della pasta.

Impiattate aggiungendo del parmigiano grattugiato al momento e un pizzico di pepe.