Sky punta sempre di più sulle serie originali, da The Rising a The Fear Index

The Rising sarà la prima realizzata interamente da Sky Studios. In arrivo anche The Fear Index con Josh Hartnett (Pearl Harbor, Penny Dreadful)

In uno scenario televisivo davvero complesso, dove i diritti sportivi e calcistici si fanno sempre più costosi e sfuggenti e le serie rappresentano un filone dal successo apparentemente inesauribile, anche i grandi colossi come Sky si riposizionano. In particolare, nelle ultime ore è arrivata la notizia che il gruppo ha ordinato una nuova serie crime thriller intitolata The Rising, che sarà la prima produzione interamente realizzata da Sky Studios, la divisione interna preposta allo sviluppo e alla produzione di prodotti originali, che fino a oggi si è sempre alleata con altre case di produzione esterne.

The Rising racconterà la storia di una donna, Neve Kelly, che realizza di essere morta ed è determinata a scoprire chi l’abbia uccisa, dato che sospetta di qualcuno che conosce da vicino. Fra i protagonisti figurano Clara Rugaard, Nenda Neururer e Solly McLeod; mentre a scrivere e produrre la serie è già stata chiamato Pete McTighe, affiancato da Charlene James, una coppia già rodata artefice di altro successo originale di Sky A Discovery of Witches. Le riprese dovrebbero iniziare a maggio nel Regno Unito, il debutto (sui canali Sky, s’intende) in mezza Europa nel corso del 2022.

Nelle scorse ore è stato annunciato anche l’ingresso di Josh Hartnett (Pearl Harbor, Penny Dreadful) nella nuova miniserie thriller – sempre prodotta da Sky – The Fear Index, tratta dal bestseller di Robert Harris, già autore di Fatherland e Il ghostwriter, in arrivo entro la fine del 2021. Al centro della trama, un genio informatico che mette a punto un’intelligenza artificiale in grado di produrre guadagni straordinari sfruttando i timori dei mercati. Le conseguenze? Drammatiche e imprevedibili. Negli ultimi anni Sky sta insistendo parecchio sulle produzioni originali, anche in Italia: la scorsa settimana, per esempio, ha esordito l’ambizioso adattamento di Niccolò Ammaniti Anna; a maggio, poi, arriverà la serie storica Domina con Kasia Smutniak; sempre negli scorsi giorni è stata confermata la seconda stagione sia di Romulus sia di Diavoli.