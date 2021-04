«ridi,-bellezza!».-il-nuovo-numero-di-vanity-fair

Quello che troverete in edicola da domani è un numero di Vanity Fair che celebra, in molte forme, una nuova idea di bellezza. Il mondo sta vivendo una profonda rivoluzione di valori, linguaggio e priorità e anche il concetto stesso di bellezza ne esce trasformato nel profondo. Per rappresentare questo cambiamento abbiamo scelto tre volti noti e amati della televisione: Katia Follesa, Michela Giraud e Caterina Guzzanti, le tre donne di LOL Chi ride è fuori, il programma che, dopo un lungo periodo difficile, ha fatto di nuovo sorridere l’Italia.

La nuova cover di Vanity Fair

Come scrive il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale: «La loro comicità che è tutto fuorché banalità, racconta di percorsi, idee, miserie e grandezze, sofferenze e gioie di intere generazioni di donne in bilico tra quello che sappiamo della bellezza e quello che dobbiamo ancora imparare. Per una volta, vi chiediamo di fare come loro: non focalizzatevi sui pro e sui contro, su quello che pensate di sapere o su quello che ritenete di aver già imparato. Siate leggere, ironiche».

Le vedrete rappresentate, nelle foto visionarie di Nima Benati, come tre Veneri ispirate alla Dea Nascente dipinta da Botticelli, sintesi perfetta di questa nuova idea di bellezza che molto ha a che fare con intelligenza, ironia, capacità di raccontare il mondo e raccontare sé stesse con uno sguardo disincantato, ma non per questo feroce, perché spesso le risate sono come abbracci che accolgono, comprendono e includono.

Ma questa rivoluzione non è solo teorica: anche la cosmetica la segue e la interpreta. Inclusione, diversità, well aging, rivendicazione della propria unicità sono i concetti che ispirano il mondo beauty. L’ideale non è più piacere, ma piacersi e gratificarsi. La bellezza diventa stile di vita che parte dalla salute e dal benessere e non può prescindere dall’amore per sé stessi e per gli altri. Amore che, come ha ricordato la regista vincitrice del Premio Oscar Chloé Zhao, non può prescindere dal bene. Ricevendo la statuetta, non a caso struccata e in sneaker, ha detto: «Questa è per tutti coloro che hanno il coraggio di tener fede alla bontà che c’è in sé stessi e negli altri, non importa quanto sia difficile farlo».