paolo-bonolis:-5-programmi-da-non-perdere

Paolo Bonolis, conduttore di “Avanti un altro!” e “Avanti un altro! Pure di sera”, va verso il rinnovo Mediaset. Come ha iniziato la sua carriera Bonolis? Quali sono state le sue trasmissioni più famose e apprezzate? Quali tormentoni ha lanciato?

Dopo il successo della nuova edizione di “Avanti un altro!” e “Avanti un altro! Pure di sera” Paolo Bonolis sembra sempre più vicino al rinnovo del contratto con Mediaset nel 2022.

Forse non tutti sanno che Bonolis ha debuttato in Rai nel 1980, ad appena 19 anni, col programma per ragazzi “3, 2, 1… contatto!”.

Paolo Bonolis: debutto, carriera, successi

Nel 1982 Bonolis è passato a Italia 1 per il contenitore per bambini “Bim Bum Bam”. Inizialmente al suo fianco c’era Licia Colò, a cui poi è subentrata nel 1985 Manuela Blanchard Beillard.

Indimenticabile il pupazzo Uan, che chiamava il conduttore “Piolo”.

Il secondo momento della svolta per Bonolis è stato in Rai con “Beato tra le donne”, che ha fatto il boom di ascolti. Il varietà è stato trasmesso prima da Rai 1 dal 1994 al 1995 e di nuovo nel 2003.

Quindi “Beato tra le donne” è passato su Canale 5 per altre quattro edizioni a cavallo tra il 1996 e il 2000.

Mediaset ha realizzato anche una puntata speciale trasmessa in occasione della notte di Capodanno 1997.

Tira & Molla, Paolo Bonolis: la telefonata cult dei fratelli Capone

Dal 1996 al 1998 Bonolis ha condotto il quiz show “Tira & Molla” su Canale 5. Indimenticabile la mitica telefonata dei fratelli Capone, che nel 1998 fece impazzire il conduttore, mettendo a dura prova la sua pazienza, e ridere a crepapelle pubblico e spettatori a casa.

Altro programma entrato nella storia della tv, ancora molto seguito anche nelle repliche come ha dimostrato di recente, è “Ciao Darwin”, in onda dal 3 ottobre 1998 in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti.

Oltre alle squadre contrapposte e alle sexy figure di Madre Natura e Padre Natura nelle ultime edizioni, è diventato un cult anche la frase tormentone “Si sbrighi, si alzi, non cincischi, vada!” del presentatore.

Altre trasmissioni – oltre a quelle citate – che hanno visto Bonolis al timone sono state “I cervelloni”, “Luna Park”, “Domenica In”, “Affari Tuoi” per Rai e “Bulli & pupe”, “Non è la Rai”, “Chi ha incastrato Peter Pan?”, “Striscia la notizia”, “Il senso della vita”, “Scherzi a parte” per Mediaset, senza dimenticare, ovviamente, le due conduzioni di Sanremo nel 2005 e nel 2009 su Rai 1.

