Spread the love











Rocco Casalino, ex portavoce di Conte, interviene sul video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro: “È stato istintivo, non avrei mai usato quelle parole”. Rocco Casalino, ex portavoce di Palazzo Chigi e responsabile della comunicazione dei 5 Stelle, interviene a difesa di Beppe Grillo. L’esperto di comunicazione intervistato dai giornalisti di Le Iene […]

L’articolo Nessuno stupro, ragazza consenziente, Rocco Casalino tende una mano a Grillo proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...