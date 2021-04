mousse-al-dulce-de-leche-con-noci-croccanti

Ingredienti Per il dulce de leche

375 g latte intero

225 g zucchero semolato

125 g panna fresca

mezzo foglio di gelatina alimentare

bicarbonato di sodio

Ingredienti Per la mousse di noci

325 g panna fresca

190 g zucchero semolato

100 g noci sgusciate

20 g Cognac

7 g gelatina alimentare in fogli

5 pz tuorli

2 pz uova

Durata: 2 h 30 min Livello: Medio Dosi: 10 persone

PER IL DULCE DE LECHE



Cuocete in una casseruola molto capiente il latte con la panna e lo zucchero per 1 ora, quindi aggiungete mezzo cucchiaino di bicarbonato, mescolate e proseguite la cottura per altri 40 minuti. Lasciate intiepidire e unite mezzo foglio di gelatina, precedentemente ammollato in acqua e ben strizzato.

PER LA MOUSSE E LE NOCI



Ammorbidite la gelatina in acqua fredda, strizzatela e scioglietela in 25 g di panna calda ma non bollente. Amalgamate 250 g di dulce de leche con 300 g di panna e montate leggermente con una frusta. Montate le uova insieme con i tuorli. Cuocete 90 g di zucchero con 30 g di acqua per 3-4 minuti, finché non comincia a bollire. Unitelo a filo al composto di uova e tuorli, continuando a montare fino a ottenere una spuma. Unite un mestolino di spuma alla gelatina sciolta nella panna, quindi incorporate la panna montata con il dulce de leche, il resto della spuma e il Cognac, poco per volta, alternandoli e mescolando.



Sciogliete in un pentolino 100 g di zucchero in 30 g di acqua per circa 3 minuti, finché non inizia a bollire. Unite le noci, togliete dal fuoco e mescolate finché lo zucchero non si sarà cristallizzato intorno alle noci. Riportate sul fuoco finché lo zucchero non comincerà a sciogliersi. Distribuite la mousse nelle coppette, decorate con il dulce de leche e con le noci caramellate.