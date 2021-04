mara-venier-e-il-monumento-in-casa-che-ha-acceso-le-polemiche:-ecco-di-che-si-tratta

La zia della televisione italiana Mara Venier ha in casa un monumento particolare che ha scatenato l’ira dei followers. Ecco di cosa si tratta

Le curiosità della conduttrice (Foto Web)

Mara Venier è la zia indiscussa della televisione italiana, amata da sempre dal pubblico per le sue lunghe conduzioni di Domenica In e per la sua solarità e schiettezza al di fuori del comune. In passato ha anche ricoperto ruoli da protagonista in alcune fiction e commedie italiane dedicandosi successivamente ai programmi tv.

Mara nasce a Venezia nel 1950 e, ancora giovane si trasferisce insieme alla sua famiglia in un quartiere di Mestre. nel 1967 diventa mamma per la prima con il compagno di allora Francesco Ferracini dando alla luce la sua primogenita Elisabetta. Raggiunge la capitale e si sposa e da lì si apriranno per la bella Mara le porte del successo e della carriera.

La zia degli italiani debutta al cinema per la prima volta nel film di Sergio Capogna, e recita in alcuni film cult della cinematografia italiana accanto a Jerry Calà, Renato Pozzetto e Lino Banfi. Fu Nanni Loy a scoprirla e a lanciarla in tv: tra i primi programmi condotti dalla bella Mara vi sono il “Cantagiro”, dove appare per la prima volta Fiorello, Una rotonda sul mare, Ora di Punta e, a seguir, Troppo forti su Rai 1 fino ad arrivare al programma storico Domenica In. Lavora con i più grandi della televisione italiana come Mike Bongiorno, Corrado e Gerry Scotti.

Mara Venier è una vera web star, infatti vanta sui social più di due milioni di followers la seguono e amano la sua vita. Anche se saranno proprio i fan ad aver notato un particolare nell’abitazione della Venier scatenando non poche polemiche.

Mara Venier e un oggetto strano scovato nella sua abitazione

L’oggetto che ha fatto scaturire l’ira dei fan (Foto Web)

Mara Venier ha in casa un oggetto bizzarro che ha fatto indignare i fan, in particolare, gli haters sui social. La foto di Mara su Instagram era una foto per augurare un Buon natale a tutti i suoi followers, scatenando però una serie di commenti decisamente fuori luogo per la stessa. Nella foto postata vi era Mara in compagnia di suo marito, sua figlia e suo nipote Giulio e una strana presenza, uno strano maggiordomo addobbato per le feste.

Molti dei commenti sotto la foto in questione erano commenti negativi, ad esempio: “Voglio sperare che il signore dietro non sia un maggiordomo ma un parente travestito …mah!”, “Ma il maggiordomo è vivo?”, “E il maggiordomo trattato da schiavo”, “Anche a Natale fate lavorare questo povero uomo?”.

I soliti criticoni non si sono accorti che quello che poteva sembrare un maggiordomo era solo un manichino, seppur molto realistico suscitando in inganno moltissime persone per la sua grandezza d’uomo e naturale. Mara non ha esitato nel rispondere dichiarando: “Ma non vedi che è finto di plastica??? Ma pure il giorno di Natale devi rompere le palle…”.

La stessa conduttrice ha dovuto cambiare la descrizione del post successivamente dichiarando che “il maggiordomo” era un oggetto in cera, finto comprato a Miami, soprannominato Battista.