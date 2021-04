Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei famosi: Akash Kumar spara a zero su Matteo Diamante

Akash Kumar, nel pomeriggio, ha regalato una lunga diretta su Instagram ai suoi followers; in compagnia di Amedeo Venza, noto influencer del gossip, ha parlato molto di sé, dell’Isola e degli ultimi gossip che lo vedrebbero in coppia con Antonella Fiordelisi. Particolare attenzione e commenti sono stati riservati per Matteo Diamante e il reality in generale. Scopriamo insieme che cosa ha detto l’ex naufrago.

Akash Kumar è un ragazzo molto sincero e fuori dalle regole; esuberante e allo stesso riflessivo, il modello italo-indiano si sta facendo conoscere per la persona molto spigliata e onesta che è.

Un personaggio televisivo che, con soli 10 giorni in Honduras, è riuscito a catalizzare l’attenzione dei media e dei social su di lui, quasi più di un vincitore di un reality show.

In una diretta Instagram regalata ai fan nel pomeriggio ha iniziato parlando di Awed e soprattutto accusando le “dinamiche” e le strategie del programma di averli divisi:

A chi chiede ad Akash invece se volesse vincere l’isola, lui risponde lanciando una grandissima frecciatina al programma e alle strutture che vi sono al suo interno, vissute da lui in prima persona:

“Io non volevo vincere l’isola, sto bene dove sono; piuttosto che stare in mezzo a quelle strategie, preferisco stare così. Uno come Diamante che dice ad una donna hai 36 anni è da mandare fuori, nel 2021”

Akash Kumar parla di Matteo Diamante

Akash non dimentica nulla, soprattutto chi cerca di gettare sabbia sul suo personaggio e la sua professione; sempre in giro tra le principali città della moda per shooting con le più importanti maison di moda, ha dedicato un ampio sfogo ad uno degli ultimi naufraghi arrivati, Matteo Diamante:

“Matteo diamante, quattro tatuaggi e diventiamo il David Guetta della situazione, sai quanti cereali sottomarca devi mangiare? Ma domani in puntata gli do una bella strigliata” Paragonando poi l’ex pupo a Gilles Rocca “Gilles è da un mese che è li, viene attaccato da tutti, leader o non leader, lo capisco; Matteo Diamante è appena arrivato, non fare il fenomeno, rispetta le donne! E poi chi sei? Mi chiedi una foto ed hai 100.000 followers più di me! Non ti ho mai visto in un post, non hai manco fatto Fitvia!”

Per quanto riguarda invece la possibilità di prendere parte ad un nuovo reality, magari proprio l’isola, Akash resta fermo sulla sua posizione!

“Io non voglio stare in mezzo a 4 scappati di casa che urlano contro le donne, non ce la potevo fare. Ho già avuto depressione e attacchi di panico, lasciarmi li, proprio no”

Akash Kumar parla di Barbara D’urso e la attacca

Solo qualche giorno fa il colore degli occhi di Akash è diventato di nuovo oggetto di Gossip, a causa di una presunta ex amica del liceo che in trasmissione da Barbara D’urso giura di averlo visto con gli occhi castani.

“Possono sput*****i quanto vogliono, non ci vado! La macchina della verità, possono criticarmi quanto vogliono!” per poi aggiungere sulla presunta ex amica “Quella sofia che è andata dalla D’urso mi ha bloccato, non posso più scriverle!”

In collegamento con Amedeo Venza, noto influencer e “gossipparo” dei social, ha poi dichiarato di non essere fidanzato con Antonella Fiordelisi, nonostante la foto circolata ampiamente online.

“Amedeo Venenza: Akash mi ha videochiamato, ogni tanto mi fa queste cose alle due di notte, c’era una donna nel suo letto con lui e non era Antonella Fiordelisi, altrimenti l’avrei già detto”

C’è una donna nella vita di Akash? Chi potrebbe essere? Per dirla a parole sue, dopo tutte queste rivelazioni, possiamo solo dire: CINEMA!