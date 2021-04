I tifosi caricano la Roma: più di mille tifosi a Trigoria per incitare la squadra

Oltre mille tifosi della Roma sono arrivati a Trigoria per caricare la squadra giallorossa in vista della semifinale d’andata di Europa League contro il Manchester United in programma domani a Old Trafford. I tifosi si sono ritrovati in Piazzale Dino Viola, fuori dal centro sportivo Fulvio Bernardini, per caricare la squadra con canti, fumogeni e uno striscione enorme con un messaggio chiaro: «Anche se non sentirete la nostra voce, guardate la Lupa che avete sul petto. Roma è con voi». Il capitano Pellegrini insieme a Cristante, El Shaarawy, Mancini e Veretout sono usciti per applaudire i tifosi e scattare un selfie a distanza con loro.

