Gianni Belleno dei New Trolls e l’amore con Anna Oxa: ecco il perché della rottura

Gianni Belleno, celebre batterista dei New Trolls, racconta il suo folle amore per Anna Oxa e per la prima volta spiega il perché della rottura

New Trolls

Gianni Belleno, fondatore e batterista dei “New Trolls” dopo l’esperienza di successo con i compagni di band Vittorio De Scalzi, Nico di Palo, Giorgio D’Adamo e Ricky Belloni tra il 1966 e il 1989, ha cercato più volte di riunire i “superstiti” ma senza ottenere successo.

I “New Trolls” si sono quindi lasciati e ripresi più volte, nel corso degli anni, cambiando spesso nome da “I Grandi New Trolls“, a “Il Mito New Trolls” e infine “La Leggenda New Trolls”.

Attualmente, il nome del complesso è “Of New Trolls”, scelto dopo un primo esperimento come “Ut New Trolls”. Un gruppo in continua evoluzione, insomma, che non cessa di stupire i fan ancora oggi, a distanza di cinquant’anni dalla sua fondazione.

Sull’onda dei numerosi gruppi che nascevano in quel periodo e si esibivano nelle cantine ed i locali di Genova, Gianni Belleno è tra i primi batteristi italiani ad avere un approccio moderno allo strumento, ispirandosi ai batteristi dei grandi gruppi rock tra la fine degli anni 60.

Leggi anche -> Amici – Le prime parole di Raffaele dopo l’eliminazione: Il racconto inaspettato

Leggi anche -> Antonella Clerici e il forte legame con un volto di Amici: ecco di chi si tratta e il perché

Guarda anche -> Si sono incontrati a Parigi: ecco chi è e cosa fa la fidanzata di Irama

Gianni Belleno ed il suo grande amore

Anna Oxa

Ma se la sua carriera lavorativa è stata un successo, anche se altalenante, quella privata ha fatto scalpore. L’uomo infatti e’ l’ex compagno di Anna Oxa, Belleno nella vita sentimentale della cantante, è venuto dopo Franco Ciani, musicista e suo primo marito (che come è noto, solo un anno fa si è suicidato in condizioni misteriose).

I due furono presentati proprio dall’ ex marito della Oxa, convolarono a nozze ben presto e dalla loro unione nacquero due splenditi figli: Francesca e Qazim. Nel 2009 Belleno è stato anche denunciato dalla Oxa per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Ad oggi non si hanno ben chiari i motivi della separazione e più volte durante differenti interviste la Oxa non ha voluto rilasciare dichiarazione. Guai a chiedere a Anna dei suoi vecchi amori.

“Un giorno ho detto in tv: mi sono divorziata e ancora mi parlate dai miei mariti, non sapete staccarvi dalle cose inutili” ha dichiarato la cantante. L’amore per lei “è il profumo di un fiore, l’acqua che scorre, la foglia attraversata dal vento”.