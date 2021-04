Spread the love











Condanna confermata: nessuno sconto di pena per Edson Tavares condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni per aver sfregiato con l’acido la sua ex fidanzata Gessica Notaro. La Cassazione ha ufficialmente respinto la sua richiesta perchè: “Nessuna frustrazione amorosa può contribuire ad attenuare la gravità di chi procura sfregi permanenti”. Video–> “Nessuna attenuante per […]

L’articolo Gessica Notaro, nessuna attenuante per chi ha voluto rovinarla proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...