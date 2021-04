gabriel-garko-dopo-l’outing-e-le-polemiche-arriva-la-disgrazia:-le-lacrime-infinite

Una notizia terribile ha scosso la vita di Gabriel Garko in queste ore. Lo stesso attore ha postato un messaggio molto toccante sui social

Gabriel Garko (Instagram)

Gli ultimi mesi sono stati davvero molto intensi per Gabriel Garko. Un periodo a tratti davvero difficile, che ha visto l’attore costantemente al centro dell’attenzione mediatica. Il tutto scaturito, soprattutto, al coming out fatto nel corso di una delle puntate de ‘Il Grande Fratello Vip’, di fronte alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco, uscita dalla casa come Rosalinda Cannavo. Da lì un turbinio di indiscrezioni, notizie e tutto volto ovviamente a tenere molto alta l’attenzione su uno dei personaggi più amati dal pubblico. Gabriel è amato da milioni di fan non solo (ovviamente) per la bellezza che lo contraddistingue, ma anche per la personalità messa in campo durante le sue innumerevoli prove attoriali. E, da qualche mese, Garko è diventato anche un simbolo per coloro i quali non hanno il coraggio di rendere pubblica la propria omosessualità, proprio come fatto con grande carisma dallo stesso Gabriel.

Da lì, ovviamente, anche grandi polemiche che hanno investito l’attore. Una pressione mediatica considerevole, evidentemente difficile da gestire anche per uno come lui abituato a stare al centro dei riflettori. Proprio in una recente intervista a ‘Chi’, lo stesso Gabriel (nato Dario Gabriel Oliviero) aveva denunciato proprio questa grade mole di indiscrezioni e occhi puntati addosso, che ovviamente gli hanno creato non pochi problemi. E nelle ultime ore è emersa una notizia terribile, un grave lutto che ha colpito l’attore torinese.

Gabriel Garko, è scomparso il papà

Proprio nell’intervista rilasciata a ‘Chi’, lo stesso Garko aveva parlato anche del papà, che evidentemente non stava affrontando un periodo semplice. “Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che il mio nome riempie le pagine dei giornali. Ciononostante sono sereno, ma non nascondo che non è facile sopportare questa gogna mediatica”, le parole di Gabriel.

E purtroppo proprio in queste ore è arrivata la tragica notizia della scomparsa del papà, Claudio Oliviero, che ormai da tanto tempo combatteva contro una brutta malattia. E’ stato lo stesso Gabriel ha postare sui social un messaggio dedicato al padre, postato alcuni scatti che mostrano anche la grande somiglianza tra i due. “Ciao papà, fai buon viaggio“, le poche e toccanti parole dell’attore.