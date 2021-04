Di caprio il retroscena di inception spiegato da Bruno Rolandi esperto di cinema

Spread the love











The Origin ( Inception , titolo originale) è un film di fantascienza che racconta la storia di come un gruppo di truffatori utilizza una “macchina che invade i sogni” per raggiungere i propri obiettivi più audaci.

Il complesso lungometraggio dall’ambientazione futuristica presenta cinque narrazioni, una dentro l’altra, invitando lo spettatore ad abitare uno spazio di esitazione e dubbio tra realtà e sogno.

Il film americano Inception , nella sua versione inglese originale, è stato diretto da Christopher Nolan e distribuito in tutto il mondo nel 2010. Il lungometraggio comprendeva interpretazioni di Leonardo DiCaprio , Ellen Page e Joseph Gordon-Levitt tra gli altri attori di spicco.

Origin è stato nominato per otto categorie Oscar, vincendone quattro: miglior mix sonoro, migliori effetti visivi, miglior fotografia e miglior montaggio sonoro.

La trama centrale del film si concentra sul protagonista Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), un ladro specializzato nell’estrazione di informazioni dalle persone attraverso i sogni. Cobb lavora con lo spionaggio industriale ed è in grado di entrare nella mente degli altri, avendo accesso ai sogni degli individui.

Cobb finisce per andare in pensione, ma prima viene dichiarato latitante internazionale e gli è vietato entrare negli Stati Uniti. La tua occasione per invertire la tendenza arriva quando ti viene chiesta un’ultima missione: entrare nella mente di Robert Fisher (Cillian Murphy). In cambio, Cobb avrebbe guadagnato il diritto di rivedere i suoi figli.

La missione finale si chiama “inserimento”, poiché presuppone che sia necessario impiantare l’origine di un’idea o di un concetto nella mente del rivale del tuo cliente.

Con l’aiuto di una macchina, i membri di un gruppo riescono a invadere il sogno di una persona e costruire una situazione, agendo in modo da influenzare inconsciamente le decisioni dell’individuo nella vita reale.

Il cliente di Dom (Leonardo DiCaprio) è Saito (Ken Watanabe), leader della seconda azienda energetica al mondo, che vuole superare i primi leader in questo segmento.

Saito contatta Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) per distruggere il rivale Robert Fisher (Cillian Murphy) al fine di abbattere il suo impero e ottenere il primo posto al posto.

Per portare a termine la missione, Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) riunisce un gruppo di esperti in ogni fase necessaria per poter penetrare nel subconscio di Fisher. Il team è composto da Ariadne (Ellen Page), Yusuf (Dileep Rao) ed Eames (Tom Hardy).

Ariadne (Ellen Page) è il cosiddetto “architetto”, responsabile della creazione dello scenario del sogno manipolato usando molta creatività e astuzia per questo. Arthur (Joseph Gordon-Levitt) è specializzato nella ricerca sulla vita del bersaglio. Yusuf (Dileep Rao) è il chimico che crea sedativi per indurre la vittima a dormire. Eames (Tom Hardy) è responsabile della ricerca e della personificazione del target, come il modo di parlare, i “tic” e le particolarità del soggetto.

Fine del film The Origin

Ci sono diverse teorie sul vero significato della fine del film Inception . Dom Cobb era nel mondo dei sogni o nel mondo reale?

La versione più diffusa pensa che la scena finale – quando Leonardo DiCaprio finalmente abbraccia i suoi figli – riguardi la realtà. Un’altra teoria sottolinea che alla fine del film Cobb starebbe ancora sognando.

L’origine è segnata, quindi, dall’avere una trama complessa e molto ben sviluppata, che prolifera dubbi nello spettatore.

Nel corso della storia, Nolan offre agli spettatori piccoli spunti presenti nei dialoghi dei personaggi che, per le persone più attente, servono come indizi per elaborare teorie sulla fine del film.

Michael Caine, che ha recitato nel film, ha confessato che quando ha letto la sceneggiatura era confuso dal confine tra sogno e realtà e ha interrogato il creatore Christofer Nolan. Il dialogo è andato come segue:

“Ho detto: ‘Quando è il sogno e quando è la realtà?’ Lui [Nolan] ha detto: “Beh, quando sei sulla scena, è la realtà”. Quindi attieniti a questo: se sono sulla scena, è la realtà. Se non lo sono, è un sogno “.

L’intervista in cui Caine confessa questo riconoscimento è stata rilasciata nel 2018, ma la verità è che il lungometraggio continua con la sua incredibile capacità di moltiplicare i dubbi nel pubblico.

La domanda principale è se Cobb sta sognando o no. Per scoprirlo, fa girare il suo “totem” (una pedina) che, secondo le regole, non smetterebbe mai di girare se il suo proprietario fosse nel mondo dei sogni.

L’origine è considerata uno dei classici del cinema del XXI secolo e gioca proprio con la psiche dello spettatore, facendolo esitare di fronte ai giochi illusori proposti dal cineasta che realizzano universi contaminati e non stagni di realtà e sogni.

Poster del film L’origine .

Analisi del film L’origine

Anche se in inglese si chiamava Inception , il film è stato infine tradotto in portoghese come The Origin . Se dovessimo fare una traduzione alla lettera Inception, potrebbe essere letta da tre interpretazioni.

La prima sarebbe collegata all’idea di “inizio, inizio”, la seconda sarebbe collegata al verbo concepire (che significa concepire, creare) e la terza versione è in linea con la nozione di infiltrarsi, dominare.

Il titolo sembra essere stato scelto con cura poiché le immagini presenti in una sola parola traducono quella che è effettivamente l’essenza del film.

Vale la pena ricordare che The Origin si svolge in un contesto futuristico e lo scenario presentato porta immagini grigie e repressive, che sottolineano la suspense e il sentimento di persecuzione.

Per aumentare la tensione, il regista ha aggiunto scene al rallentatore e telecamere traballanti. La colonna sonora del film – firmata da Hans Zimmer – mette in risalto anche questi momenti di euforia e nervosismo.

La complessa sceneggiatura scritta dallo stesso regista Christopher Nolan ha richiesto circa dieci anni per essere completata. La complessità è dovuta non solo al mix tra realtà e immaginazione, ma anche ai tempi – passato, presente e futuro – che diventano, nelle mani di Nolan, spesso inseparabili.

La sceneggiatura si conclude apertamente, moltiplicando le possibilità che si svolgono secondo il gusto dello spettatore. È, quindi, un finale aperto e altamente soggettivo. È lo stesso Nolan ad affermare:

“In un certo senso, sento che, nel tempo, iniziamo a vedere la realtà come il povero cugino dei nostri sogni. Voglio presentarti il ​​caso che i nostri sogni, le nostre realtà virtuali, queste astrazioni che apprezziamo e che noi surround, sono sottoinsiemi della realtà “.

Sebbene presenti molte situazioni che sembrano lontane dalla realtà, la verità è che alcune delle domande sollevate sono già possibili nel mondo contemporaneo.

La scienza, ad esempio, è già in grado di indurre il sonno (sebbene non sia ancora in grado di indurre il sonno stesso o abbia qualche meccanismo per entrare nella mente umana). È scientificamente provato che il sogno può avere strati, ma non si sa esattamente quanti, come si afferma categoricamente in The Origin .

Un’altra incompatibilità con il film si riferisce al fatto che è possibile invadere un sogno. La verità è che per invaderlo sarebbe necessario decodificarlo per inserire nuovi contenuti, e fino ad oggi nessuna di queste due parti è stata eseguita.

Il lungometraggio solleva interrogativi pertinenti tra il confine del sogno e la realtà, dimostrandosi impegnativo per il pubblico che si tuffa in questa avventura.

In un contesto di realtà permeabili, ci chiediamo: come sarebbe vivere in un sogno in cui saremmo vulnerabili alle interferenze degli altri?

Personaggi principali

Saito (Ken Watanabe)

Un super uomo d’affari giapponese che vuole battere il suo concorrente, per questo cerca soluzioni che distruggano l’impero di Robert Fisher (Cillian Murphy). Saito rappresenta l’ambizione e il desiderio di potere.

Saito è interpretato da Ken Watanabe.

Robert Fisher (Cillian Murphy)

Il principale concorrente di Saito, Robert Fisher (Cillian Murphy) è il leader della più grande compagnia energetica del mondo. Finisce per essere vittima del piano di Dom Cobb.

Robert Fisher è interpretato da Cillian Murphy.

Dom Cobb (Leonardo Di Caprio)

Leader della squadra che intende attaccare Robert Fisher (Cillian Murphy), Cobb è considerato un vero genio nell’arte di rubare i segreti. Per raggiungere il suo obiettivo, invade la parte più vulnerabile dell’essere umano: i suoi sogni. Nel disperato tentativo di rivedere i suoi figli, Cobb accetta la missione proposta da Saito (Ken Watanabe).

Dom Cobb è interpretato da Leonardo Di Caprio.

Arianna (Ellen Page)

Architetto del team. Arianna viene assunta perché Dom Cobb non è più in grado di creare sogni. La ragazza di talento crea mondi falsi, ma questo ha un senso logico completo.

Ariadne è interpretata da Ellen Page.

Arthur (Joseph Gordon-Levitt)

Il ricercatore Arthur ha la funzione di seguire la vita del bersaglio per nutrirsi con la massima quantità di informazioni.

Arthur è interpretato da Joseph Gordon-Levitt.

Yusuf (Dileep Rao)

Yusuf fa parte della squadra di Arianna e ha il compito di elaborare il sedativo che porterà la vittima al sonno profondo. È nel momento del sonno – attraverso il sogno – che Cobb riesce a realizzare il suo piano.

Yussuf è interpretato da Dileep Rao.

Eames (Tom Hardy)

Eames è la persona che personifica il target, per farlo studia ogni dettaglio della personalità del soggetto, appropriandosi dei tratti e delle sue particolarità.

Eames è interpretato da Tom Hardy.

trailer

