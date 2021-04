coronavirus-nel-mondo,-oms:-la-variante-indiana-sequenziata-da-almeno-17-paesi

L’Organizzazione mondiale della sanità ha affermato ieri che la variante indiana del Covid-19, che ha contribuito a un’impennata dei casi di coronavirus nel Paese asiatico, e’ stata trovata in almeno 12 altre nazioni, ma è stata rilevata in oltre 1.200 sequenze caricate nel database ad accesso aperto GISAID “da almeno 17 Paesi”. “La maggior parte delle sequenze sono state caricate da India, Regno Unito, Stati Uniti e Singapore”, ha detto l’OMS nel suo aggiornamento epidemiologico settimanale sulla pandemia. L’agenzia Onu OMS ha recentemente indicato B.1.617 – che conta diverse sottospecie con mutazioni e caratteristiche leggermente diverse – come una “variante di interesse” ma non finora preoccupante. Questa seconda classificazione la indicherebbe come piu’ pericolosa della versione originale del virus, ad esempio essendo più trasmissibile, mortale o in grado di eludere le protezioni vaccinali.

India, nuovi casi e morti in aumento per il covid

L’India sta affrontando nuovi casi e morti in aumento nella pandemia, e crescono i timori che la variante possa contribuire alla catastrofe in corso. Solo ieri sono stati registrati 350.000 nuovi casi nel Paese. L’OMS ha riconosciuto che il suo modello preliminare basato su sequenze presentate a GISAID indica “che B.1.617 ha un tasso di crescita piu’ elevato rispetto ad altre varianti circolanti in India, suggerendo un potenziale aumento della trasmissibilita’”. Ha sottolineato che anche altre varianti circolanti contemporaneamente mostravano una maggiore trasmissibilita’ e che la combinazione “potrebbe giocare un ruolo” nell’attuale incremento nel Paese. “In effetti, gli studi hanno evidenziato che la diffusione della seconda ondata e’ stata molto piu’ rapida della prima”, ha detto l’OMS, evidenziando tuttavia che “altri fattori trainanti” potrebbero contribuire all’aumento, compresa l’adesione non molto convinta delle persone alle misure di salute pubblica e le riunioni di massa. Sono necessarie ulteriori indagini per comprendere quanto incidano questi fattori”, dice l’agenzia delle Nazioni Unite, sottolineando che “ulteriori studi approfonditi” sulle caratteristiche di B.1.617 e altre varianti, inclusi gli impatti sulla trasmissibilita’, la gravita’ e il rischio di reinfezione, sono “urgentemente necessari”.

Covid: Pakistan; record morti, 201 in 24 ore

Nuovo record di vittime per Covid in Pakistan dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 201 morti, portando il bilancio totale a 17.530. Il precedente primato era di 157 vittime, registrato il 24 aprile scorso. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, i nuovi casi di coronavirus nel Paese sono 5.292. Almeno 5.214 persone sono ricoverate in terapia intensiva.

Covid: Brasile, nasce una commissione inchiesta; Bolsonaro rischia

Il Senato brasiliano ha istituito una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia da parte del governo, una mossa che potrebbe mettere in difficoltà il presidente Jair Bolsonaro per quanto riguarda la sua intenzione di ricandidarsi alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Bolsonaro ha infatti minimizzato la pericolosita’ del Covid-19 dicendosi contrario all’utilizzo della mascherina, ai lockdown e anche ai vaccini. Il governo e’ stato accusato di aver respinto diverse offerte di vaccini, in particolare una offerta di 70 milioni di dosi del siero Pfizer nel mese di agosto 2020. La campagna vaccinale va a rilento per una penuria di dosi e Bolsonaro continua invece a lodare farmaci come l’idrossiclorochina che gli esperti ritengono inefficaci. Il Paese si avvicina alla soglia dei 400 mila morti: solo gli Usa ne hanno registrati di più. La commissione d’inchiesta e’ composta da 11 membri e soltanto 4 appoggiano il governo. Il suo obiettivo e’ quello di capire se c’è stata negligenza, se non corruzione, soprattutto nella gestione della crisi a Manaus, nel nord del Paese, nel cuore della foresta amazzonica. “Non ho commesso alcun errore”, ha già detto Bolsonaro.

Covid: negli Usa già 32,2 milioni di casi e 573mila morti

Gli Stati Uniti hanno raggiunto ieri quota 32.172.770 casi confermati di coronavirus Sars-CoV2 e 573.349 morti per malattia. I dati arrivano dalla Johns Hopkins University. Ieri sono stati registrati 724 morti in piu’ rispetto a lunedi’ e 53.022 nuove infezioni. La California e’ ora lo Stato piu’ colpito dalla pandemia con 61.522 morti, seguita da New York (52.117), Texas (50.027), Florida (34.958), Pennsylvania (26.048), New Jersey (25.460) e Illinois (24.174). Altri Stati con un gran numero di morti sono Georgia (20.027), Ohio (19.188), Michigan (18.563), Massachusetts (17.566) o Arizona (17.276). In termini di infezioni, la California ha 3.735.494 casi, seguita dal Texas con 2.882.423, la terza e’ la Florida con 2.217.368 e New York e’ quarta con 2.037.414. Il bilancio provvisorio delle vittime – 573.349 – supera di gran lunga il limite inferiore delle stime iniziali della Casa Bianca, che nel migliore dei casi prevedeva tra 100.000 e 240.000 morti a causa della pandemia. Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha previsto che in totale più di 600.000 persone nel Paese moriranno a causa del virus. Da parte sua, l’Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME) dell’Universita’ di Washington, i cui modelli per prevedere l’evoluzione della pandemia sono spesso citati dalla Casa Bianca, stima che entro l’1 agosto saranno morte 610.000 persone. Per quanto riguarda i vaccini, negli Usa circa 141,7 milioni di persone (42,7% della popolazione) hanno ricevuto almeno una dose, di cui 96,7 milioni (29,1%) sono già completamente vaccinate, secondo dati dei Centers for Disease Control and Prevention.