I cassoni alle erbe sono una ricetta tipica romagnola, si tratta do una piadina farcita, che d’estate viene preparata in tutti i chioschi lungo la spiaggia. I cascioni tradizionali sono due: quello rosso, con pomodoro e mozzarella, e quello verde, con le erbe miste, e a volte con l’aggiunta di aglio e Parmigiano, altre volte invece, come in questo caso, vengono preparati con le sole erbe a crudo. In generale si usano bietole e spinaci, ma la ricetta originale prevede un mix di erbe raccolte nei campi: rosole, tarassaco, foglie di barbabietola…

L’impasto della piadina è molto semplice da preparare, e lo strutto, non sempre facile da trovare, si può sostituire con pari quantità di olio di oliva. Si tratta di un pane così antico che le prime testimonianze scritte risalgono al 1300.

La piadina si cuoce sul testo, una lastra di ghisa circolare e piatta, ma se non l’avete va bene una padella antiaderente, dal fondo spesso, scaldata uniformemente.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 30 minuti



Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

250 g Bietole



250 g Spinaci



50 g Olio Extravergine D’Oliva



10 g Sale mediofine, di Cervia



850 g Piadine impasto a crudo

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cassoni alle erbe, lavate e mondate le erbe.

Inseritele in un blender da cucina riempiendolo per metà.

Tritate tutte le vostre erbe, alternandole tra loro. Scolatele bene, in modo che perdano la loro acqua di vegetazione.

Condite le erbe generosamente con l’olio e aggiungete il sale.

Spolverate con la farina un tagliere e prelevate una parte di impasto per realizzare un cassone.

Con l’aiuto di un matterello stendete la vostra piadina.

Farcite la metà della vostra piadina con le erbe, lasciando uno spazio di 1 cm circa lungo i bordi per la sigillatura.

Ripiegate la parte libera della piadina sopra la parte farcita.

Con i rebbi di una forchetta premete lungo il bordo del vostro cassone così lo sigillerete e non rischierete vi si apra in cottura.

Riscaldate un testo per piadina o eventualmente una piastra a fuoco moderato.

Adagiate con delicatezza il cassone e lasciate cuocere per un paio di minuti.

Giratelo con l’aiuto di una forchetta facendo attenzione a non bucarlo e lasciatelo cuocere dall’altro lato per due minuti circa.

Cuocetelo anche lungo il dorso per qualche secondo, fino a che diventerà dorato.

Il vostro cassone è ora pronto per essere gustato. Lasciate intiepidire leggermente prima di addentarlo.