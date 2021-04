atelier-vm-presenta-la-linea-di-gioielli-valentina.

Atelier VM presenta “Valentina” una nuova collezione di gioielli per la prossima stagione estiva.

Un sottile anello e un paio di orecchini a cerchio in cui la leggerezza della montature dell’oro incastona una scala di piccoli diamanti bianchi e uno centrale più grande.

I gioielli Atelier VM nascono come preziosi racconti, prendendo ispirazione dal mondo che ci circonda: natura, figli, parole, segreti, animali, radici, dettagli.



Frammenti che si traducono in rara poesia.



Vale tutto ciò che brilla

“L’idea di questi nuovi gioielli nasce dal desiderio di incoronare una cara amica che si merita una coroncina di diamanti e molto di più”, dicono Marta e Viola, creative directors del brand che porta le loro iniziali e che da oltre 20 anni creano gioielli dal minimalismo romantico.

La collezione Valentina rappresenta una concezione estremamente moderna di gioiello, uno sguardo sensibile che arricchisce i canoni classici della gioielleria e che traduce in prezioso una storia d’amicizia, un’alchimia magnetica.

I gioielli Valentina sono disponibili online e nelle boutique Atelier VM.

Lavorazione:



Oro giallo 18kt Diamanti bianchi 0,09 ct anello Diamanti bianchi 0,055 ct orecchino (singolo) Designed in 2021

http://www.ateliervm.com



Atelier VM



Il progetto Atelier VM nasce nel 1998 dall’incontro di Viola Naj-Oleari e Marta Caffarelli. Ventenni, le due amiche si ritrovano dopo le rispettive esperienze di formazione (laurea in disegno industriale allo IED di Milano per Viola, oreficeria da Agathe St. Giron a Parigi per Marta) e decidono di dare vita al marchio che porta le loro iniziali. Dietro alle linee pulite e contemporanee dei loro gioielli, vi è una profonda ricerca stilistica nei codici della modernità, che le due designer mettono in relazione con le tecniche di oreficeria. Nel 2014 nasce L’essenziale, un braccialetto d’oro 18 carati sottile e delicato che viene saldato direttamente sul legittimo proprietario attraverso una raffinata tecnica laser. Il successo è immediato e L’Essenziale diventa da subito un oggetto iconico mai esistito prima. Oggi Atelier VM è presente nei più prestigiosi punti vendita worldwide, da Le Bon Marchè a La Rinascente, da Liberty a Nordstrom e presso le 2 boutique monomarca di Milano.