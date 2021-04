addio-a-michael-collins,-l’astronauta-“dimenticato”-della-missione-apollo-11

Il primo uomo che non andò sulla Luna. Ma anche l’uomo più solo nell’universo, lassù, sorvolando la faccia nascosta del satellite degli innamorati mentre Armstrong e Aldrin saltellavano tra i crateri con miliardi di occhi addosso. Invece Michael Collins, lui no, lui era l’astronauta dimenticato. Li stava aspettando in orbita come un papà fuori dalla discoteca, e li avrebbe riportati a casa se tutto fosse andato bene.