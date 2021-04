una-vita,-anticipazioni-oggi-27-aprile:-scoppia-la-passione-tra-camino-e-maite

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 27 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Maite vuole abbandonare Acacias dopo aver parlato con Felicia. Camino la raggiunge nel suo atelier in cerca di spiegazioni. Le due si baciano appassionatamente.

Dopo un confronto con Felicia, Maite ha deciso di fare le valigie e lasciare Acacias.

Camino va nell’atelier di Maite per chiederle spiegazioni riguardo alla sua partenza.

L’allieva e la maestra finiscono per baciarsi appassionatamente.

Jacinto ha deciso di accontentare Casilda dividendo equamente la vincita del biglietto della lotteria in due parti.

I domestici non vincono alla lotteria e il loro sogno di diventare ricchi svanisce.

Arantxa si confida con Cesareo e i due si baciano. Jacinto giunge in quel momento in soffitta e li vede.

È in corso il processo contro Cesar Andrade, trafficante di ragazze che aveva sequestrato e ridotto in schiavitù.

Ramon svela a Marcia che la sua testimonianza contro Andrade è decisiva per ottenere giustizia.

Felipe, dopo essere stato investito da un’auto proprio mentre andava a testimoniare contro Andrade, esce dall’ospedale e torna a casa, seppur non del tutto ristabilito.

Marcia gli fa visita e confessa di provare ancora qualcosa per lui, ma Genoveva scopre i due ex amanti mentre si stanno per baciare.

Genoveva caccia Marcia da casa di Felipe. Più tardi va in bottega e le intima di lasciarlo in pace.

A Marcia cade un fazzoletto. Ursula se ne impossessa.

Il produttore Golden va a casa di José e gli propone di partire per Hollywood per girare la sua prossima pellicola.

Bellita si arrabbia molto, si sente male e perde i sensi.

“Una Vita” va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa su Canale 5.

Sabato 1 maggio la soap spagnola “Una Vita” viene trasmessa dalle 14.10 alle 15.30 circa sempre su Canale 5.