temptation-island,-sofia-calesso-in-dolce-attesa?

Sofia Calesso è una perugina molto vivace che ha preso parte a Temptation Island in coppia con il suo compagno Alessandro Medici; la coppia umbra, stando ad un piccolo dettaglio in una serie di stories su Instagram, potrebbe essere in dolce attesa. Nessuna conferma dell’evento ovviamente ma i presupposti sembrano ottimi.

Temptation Island ci ha permesso di conoscere la coppia di “fotonici” perugini formata da Alessandro Medici e Sofia Calesso; nonostante i problemi avuti durante il programma, i due sono riusciti a chiarire i loro dissapori e tornare sulla “retta via” dell’amore subito dopo.

Dopo un lockdown molto pesante per tutti, i due hanno dovuto rimandare una decisione molto importante: quella di convolare a nozze; secondo Sofia i tempi sono maturi per diventare la signora Medici e, non appena le condizioni lo permetteranno, ci sarà una bellissima festa di matrimonio.

A seguito del programma e il Covid, la Calesso aveva annunciato di aver perso il lavoro e, come tanti altri, di essere alla ricerca di stabilità; dalle ultime stories abbiamo notato che la bella perugina pare abbia trovato un lavoro come barista in una piccola pasticceria.

Sarà questo il momento per allargare la famiglia?

Sofia Calesso è incinta?

Dopo un matrimonio rinviato non è stato insolito vedere la voglia di molte coppie di formare una famiglia; dopo un lungo periodo rinchiusi in casa, Sofia e Alessandro hanno deciso di trascorrere una domenica al Lago Trasimeno e condividere un pranzo romantico.

In una stories si legge un sentito ringraziamento di Sofia per il suo Alessandro “Grazie per tutto ciò che fai per me, anzi per NOI!”; quel noi potrebbe dire tante cose, così come nessuna.

Sofia è già madre di due ragazzi, avuti da una precedente relazione, per i quali prova un immenso amore materno; nonostante questo, la voglia di creare una famiglia con Alessandro è forte e, per adesso, non abbiamo nessuna informazione in più.

Potrebbe essere la stessa perugina, nei prossimi giorni, a confermare la notizia.