selvaggia-lucarelli-nella-bufera,-il-fidanzato-fa-un-barbecue-sul-terrazzo-e-…

Selvaggia Lucarelli è spesso al centro delle polemiche per via dei suoi giudici spesso molto critici. Proprio in queste ultime ore, la nota opinionista e giornalista sembra essere finita al centro di una polemica sui social network per un barbecue appeso sul terrazzo di casa. Sembrerebbe che tutto sia nato quando il fidanzato di Selvaggia ovvero Lorenzo Bigiarelli ha appeso un barbecue sul terrazzo della loro casa. Questo comportamento sembra che non sia affatto piaciuto ai condomini che non hanno perso occasione nell’attaccare la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli al centro delle polemiche

«Faide dal mio condominio per colpa di un innocente barbecue e di un cartello lasciato in ascensore da un anonimo, con Lorenzo Biagiarelli “mortalmente offeso” per quel “bruciacchiate”». È stato questo quanto scritto da Selvaggia Lucarelli su Facebook, un post che sembra abbia in qualche modo lanciato delle accuse molto velenose. Attraverso questo post quindi la Lucarelli ha voluto raccontare quello che è accaduto nel condominio dove vive.

Il fidanzato Lorenzo accende un barbecue sul balcone di casa e scoppia la polemica

Da quanto sembra il fidanzato Lorenzo pare che nei giorni scorsi approfittando delle belle giornate di sole, avrebbe deciso di accendere un barbecue sul terrazzo di casa. Sembra che però i condomini di questo palazzo siano andati su tutte le furie e si siano letteralmente lamentati per via degli odori provenienti dalla carne grigliata. La polemica è stata talmente tanta che anche sull’ascensore del palazzo è apparso subito dopo un cartello con delle lamentele piuttosto esplicite. In questo cartello sarebbe anche apparso parte del regolamento condominiale che di fatto vieterebbe questo tipo di comportamento.

La risposta al veleno di Selvaggia Lucarelli sui social

Non è tardata ad arrivare la risposta via Social da parte di Lorenzo, ovvero il fidanzato di Selvaggia Lucarelli il quale ha evidenziato come il danno arrecato dal barbecue in realtà sia davvero tipo conto. Insomma, sembra che Selvaggia e Lorenzo, abbiano cercato in qualche modo di ridimensionare l’accaduto, facendo intendere che forse i vicini di casa sono stati molto polemici. Questa vicenda del tutto privata è diventata virale e tanti sono stati i commenti arrivati sul profilo Facebook di Selvaggia Lucarelli così come anche sul suo profilo Instagram. Insomma, per la Lucarelli nn sembra essere proprio un buon momento, del resto chi la fa l’aspetti. Lei è sempre la prima a criticare e fare polemica e forse anche per questo motivo i suoi vicini non hanno voluto fargliela passare liscia.

