scoppia-il-panico-nel-mondo-delle-criptovalute,-ecco-il-motivo

Le Criptovalute stanno passando un periodo per niente buono a livello istituzionale e di sicurezza. Truffatori e nazioni fanno minacciano gli investitori.

Un cartone con sopra il simbolo dei Bitcoin (GettyImages)

Dopo un periodo d’oro della moneta digitale, portato in alto soprattutto dai Bitcoin, ora stanno sorgendo alcuni problemi. Le Criptovalute hanno mostrato di saper portare al top i loro valori, ma non sono riuscite a restare illese da attacchi di hacker e di gestioni governative.

Mentre molti istituti finanziari hanno iniziato a puntare su questo nuovo sistema borsistico, affiancati da molti milionari e vip, dall’altra parte i politici cercano tutele. Proprio questo sta avvenendo in Turchia e negli States, dove alcune normative preoccupano, e non poco, molti investitori.

L’esecutivo turco prende misure drastiche sulle criptovalute

Alcune bandiere turche sopra delle strutture (GettyImages)

Dopo che la forte inflazione e i problemi della moneta nazionale hanno abbracciato la Turchia, il governo ha reagito in maniera dura. I movimenti e gli acquisti delle Criptovalute nel paese sono stati vietati e le reazioni non si sono fatte aspettare. Erano stati in molti a puntare sul mondo digitale, visti i problemi economici nazionali, e questo ha spinto alla drastica decisione.

Un caso molto particolare è avvenuto con la piattaforma di exchange Thodex, che ha bloccato ben 2 miliardi di Criptovalute. Il CEO della società ha fatto perdere le sue tracce, lasciando trapelare che il guasto del sito era solo temporaneo. Intanto i fruitori della piattaforma hanno denunciato alle autorità competenti il fatto. Sono anche molti i casi di hacker, di cui anche un italiano denunciato, che nel mondo hanno truffato di migliaia di euro alcuni clienti.

Le NEWS sul #Bitcoin :

– Le cripto sbarcano a Wall Street

– Bloomberg vede i $400.000

– Gensler: dalla blockchain alla presidenza del SEC#24aprile

Iscriviti qui alle newsletter: https://t.co/LyKgoYVBoRhttps://t.co/BYGnQodXcW#bitcoin #conio — Conio (@conio) April 26, 2021

La reazione degli States all’emergenza economica tocca soprattutto gli investitori

Tre bandiere statunitensi esposte a Wall street (GettyImages)

Di recente il governo Biden ha deciso di inserire una tassa che va a penalizzare le frange di popolazione più agiate. Entrando nello specifico, la decisione è avvenuta soprattutto per tutte le plusvalenze che vengono effettuate nel paese.

Questa nuova norma andrà inevitabilmente a toccare tutti gli investitori. A stare in allerta sono anche quelli interessati alle Criptovalute, che potrebbero vedere dimezzati i loro futuri guadagni.