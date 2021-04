schermi-smart:-amazon-echo-show-10-contro-facebook-portal-+

Ti segue ruotando lo schermo mentre chiacchieri in una videochiamata, prepari una ricetta secondo le istruzioni di un video online o ancora quando chiedi all’assistente virtuale le previsioni meteo della giornata. L’Echo Show 10 di Amazon, ultimo nato nella famiglia di altoparlanti smart evoluti in schermi intelligenti, è una sorta di piccolo robot: ha un display tattile da 10 pollici in hd con una videocamera da 13 megapixel che gira di 360 gradi, montato su un altoparlante dotato di due tweeter per alti e medi e un woofer per i bassi, che si adattano all’ambiente circostante. Suona sorprendentemente bene, ma soprattutto orienta display e camera individuando la nostra posizione nella stanza.

Ogni tanto si imbambola, con più persone entra in confusione, l’autofocus ha dei tempi di reazione non sempre da primato, ma nel complesso non se la cava male. Offre anche la possibilità di navigare sul web, ascoltare la radio, guardare le notizie e ha un’ottima qualità nelle conversazioni video e sul lato musicale, come dicevamo, se la batte con altoparlanti di rango. Rispetto alla versione precedente, l’Echo Show 8 che ha uno schermo simile nella risoluzione (siamo ancora oggi, sorprendentemente, sotto il full hd), i passi avanti sono netti così come la differenza di prezzo: da 110 a 250 euro (249,99 ad esser precisi). Ci saremmo aspettati, proprio sul display, qualcosa di più. Specie se lo si propone come dispositivo sul quale guardare film e serie tv su Prime Video e Netflix. In realtà va bene per le videochiamate, a patto che l’interlocutore abbia la app Alexa, per le ricette di GialloZafferano o i videro su YouTube, ai quali però si arriva solo via browser.

Può svolgere il compito di camera di sicurezza, ma l’attivazione e la gestione è farraginosa. Bisogna effettuare una videochiamata dallo smartphone sempre attraverso l’app Alexa, che è un po’ sovietica nel design, con la funzione “Drop in”. La camera però di notte, non essendo a infrarossi, vede poco o nulla. Infine, per interrompere la chiamata bisogna fare i salti mortali.

L’Echo Show 10 somiglia per certi versi ai Portal di Facebook, i primi a puntare tutto sulle videochiamate. E’ una serie di schermi smart composta da diversi modelli dotati di camera capace di seguire parzialmente l’interlocutore, senza però il sistema di rotazione. Compatibili con Messenger e WhatsApp, gli Show di Amamzon non lo sono e questo è un limite pesante, hanno meno funzioni rispetto agli Echo. Di fatto, sono pensati per le conversazioni video e su quel frangente riescono a svolgere il loro compito egregiamente. Il modello più caro, il Portal +, ha un display da ben 15 pollici che si può orientare sia in verticale sia in orizzontale. Ancora oggi per dimensioni è uno schermo smart unico nel suo genere. Anche lui ha l’assistente Alexa di Amazon, una fotocamera da 12,5 megapixel, ben quattro microfoni e un sistema di altoparlanti con due tweeter e un woofer. Il prezzo è stato abbassato di recente, passando da 299 a 249 euro. Sono 99 centesimo di meno dello Show 10, almeno nel momento in cui scriviamo.

Sul Venerdì del 23 aprile 2021