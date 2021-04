royal-family,-omaggio-al-principe-filippo:-una-foto-crea-scompiglio

E’ morto da pochi giorni il principe Filippo e continuano gli omaggi in suo onore da parte dei membri della Royal Family. Compare una foto di famiglia ma c’è un dettaglio che stona

La regina Elisabetta e il nipote Harry

Sabato 17 aprile si terranno nel Castello di Winsor i funerali del principe Filippo, scomparso all’età di 99 anni. L’evento sarà riservato ad una cerchia ristretta di persone, come già reso noto nei giorni scorsi e la bara in cui riposerà la salma di Filippo sarà fatta di quercia e rivestita di piombo.

Tra i presenti alla cerimonia spicca il nome del Principe Harry che ha fatto rientro a Londra direttamente dagli States per la prima volta dopo la messa in onda dell’intervista bomba con Oprah Winfrey. Tra i presenti alla cerimonia di sabato non compare infatti il nome della moglie del Principe Harry, Meghan Markle, la quale è rimasta in California da sola insieme al figlio Archie e in attesa della secondogenita.

La notizia che però oggi attira, inevitabilmente, l’attenzione di tutti è un’altra: al funerale del principe Filippo, anche se è consuetudine per coloro che detengono il grado militare (come il Principe Carlo, William, idoardo e la Principessa Anna) indossare le loro uniformi, sabato alla cerimonia vestiranno con i loro abiti da lutto, in borghese.

La scelta, approvata dalla Regina Elisabetta II, sembra quindi salvare il nipote proprio nel momento in cui turbinavano le domande su ciò che avrebbe indossato al funerale. Infatti Harry, con la decisione di uscire dalla Famiglia Reale insieme alla moglie Meghan, è stato privato dei suoi titoli militari onorari.

Ancora una volta dunque l’intervento della Regina ha salvato la Famiglia Reale da inutili disagi: la sovrana ha trovato la soluzione per far apparire tutti uniti, senza discrepanze e discriminature interne. Si dice infatti che sia solo la seconda occasione in un secolo in cui la Famiglia Reale non indossa le uniformi militari ad un funerale di un membro della Corte.

La foto di famiglia che insinua dubbi

Tanti sono gli omaggi ricevuti dal consorte di Elisabetta II, sia da parte del popolo che dalla parte dei membri della famiglia reale. Sbuca una foto ed ancora il sospetto di razzismo.

Kate Middleton e William hanno reso omaggio al Principe Filippo pubblicando una foto che lo ritrae, insieme alla Regina Elisabetta, circondato dai suoi nipoti. Quello che salta subito all’occhio, tuttavia, è l’assenza di Archie, primogenito di Harry e Meghan Markle.

Nella foto, infatti, ci sono sette dei loro dieci bisnipotini: i tre figli dei Cambridge, George, Charlotte e Louis; Savannah e Isla Phillips, figlie di Peter Phillips, primogenito della principessa Anna, e della canadese Autumn; Lena e Mia Tindall, figlie di Zara Phillips e Mike Tindall.

All’appello manca il piccolo Archie, primogenito di Harry e Meghan Markle. Probabilmente, non è stato un gesto “premeditato”, ma i più maliziosi non possono non aver pensato subito che il fatto che manchi Archie dalla foto sia dovuto all’astio che corre in questo momenti fra la famiglia reale e i fuoriusciti Meghan e Harry.