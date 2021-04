Questi 10 cibi è meglio non congelarli mai (soprattutto patate e riso )

Quali cibi è meglio non congelare? Scopri gli alimenti che è meglio non mettere in freezer per non alterare sapore, consistenza o proprietà

Congelare è indubbiamente comodo e permette, quando non si ha molto tempo di fare la spesa, di avere comunque del cibo sempre a disposizione. Siamo soliti mettere nel freezer un po’ di tutto, convinti che ogni cosa possa essere congelata con ottimi risultati. Non è così, ci sono infatti degli alimenti che è meglio consumare esclusivamente freschi e che nel freezer rischierebbero di perdere sapore, consistenza o proprietà.

Si tratta soprattutto di cibi ricchi d’acqua che una volta congelati perdono molte delle loro caratteristiche, proprio quelle che li rendono più buoni e fragranti. Ciò succede perché i grossi cristalli di ghiaccio che si formano nel freezer, una volta riportati a temperatura ambiente rompono le cellule di cui sono composti i cibi e ne alterano la struttura.

Vi chiederete, però, perché la maggior parte di questi cibi si possono acquistare surgelati nei supermercati? La risposta è semplice il processo di surgelamento a cui sono sottoposti a livello industriale è ben diverso da quello casalingo.

Ecco 10 cibi che è meglio non congelare in casa:

Verdure a foglia verde

L’insalata e le altre verdure a foglia verde una volta congelate e scongelate perdono parecchio del loro sapore ma soprattutto della loro croccantezza e freschezza. In sostanza una volta tirate fuori dal freezer vi ritroverete delle verdure flosce non più utilizzabili. Lo stesso problema si riscontra surgelando cetrioli e sedano. Esistono però diverse verdure che si possono congelare, QUI come farlo al meglio.

Patate

Meglio non congelare le patate né crude né cotte. Una volta tirate fuori dal freezer, infatti, sarebbero troppo pastose e, anche in questo caso, si perderebbe tutta la loro consistenza croccante. Tra l’altro le patate crude si conservano molto a lungo se tenute in luogo fresco e asciutto. Non ci sono quindi grandi motivi per cui diventi necessario congelarle (Leggi anche: Come conservare correttamente patate, aglio e cipolle)

Pomodori

Per le stessa ragione sarebbe meglio evitare di congelare i pomodori crudi che una volta tolti dal freezer e riportati a temperatura ambiente risulterebbero troppo morbidi. Se proprio si vogliono mettere nel freezer (per evitare ad esempio di sprecarli) andrebbero consumati previa cottura, ad esempio per preparare un sugo.

Frutta troppo ricca di acqua

Di difficile congelamento, come per la verdura, è anche la frutta molto ricca d’acqua che, in freezer, si trasforma in cristalli di ghiaccio. In particolare, non è consigliabile mettere nel congelatore, ad esempio ananas, melone e anguria.

Maionese e salse

Mal sopportano il congelamento anche le salse di vario genere, soprattutto quelle in cui sono presenti le uova, tipo la maionese che nel freezer altera completamente la consistenza;

Pasta e riso cotti

Non è che la pasta e il riso cotti non si possano congelare, ma, come può confermare chi ha provato, il risultato, una volta tirati, fuori è generalmente pessimo. Risotti e pasta risulteranno, infatti, troppo morbidi, come se fossero scotti, e andrebbero lavorati e “camuffati” parecchio per farli tornare gradevoli al palato. Discorso a parte per le lasagne che, grazie anche alla besciamella, anche congelate, una volta cotte al forno mantengono un’ottimo saoire e consistenza.

Cibi fritti

Anche dopo che sono rimasti troppo tempo a temperatura ambiente, i cibi fritti perdono la loro croccantezza, figuratevi cosa succede se si congelano e poi si prova a riutilizzarli. Se ci si concede questo sfizio meglio gustare il fritto ancora caldo!

Uova crude o sode

Le uova crude, messe in freezer così come sono, scoppiano: il liquido interno, infatti, alle basse temperature ghiaccia, aumenta di volume e rompe il guscio. Quelle sode, invece, una volta scongelate, rimangono troppo gommose.

Latte

Se si congela il latte e poi si riporta a temperatura ambiente ci si ritrova spesso di fronte ad una bevanda che ha cambiato consistenza ed è diventata molto più granulosa dell’originale. Se proprio non se ne può fare a meno, meglio utilizzarlo cotto mischiato ad altri cibi.

Panna da montare e formaggi stagionati

Una volta congelata la panna da montare perde la sua capacità e risulta quindi inutilizzabile a questo scopo. Eventualmente si può utilizzare per cucinare. Evitare di congelare anche i formaggi, soprattutto quelli stagionati.

