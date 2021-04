pietro-delle-piane,-dopo-la-denuncia-di-mediaset-dice-“devo-ringraziare-chi-…”

Spread the love











Come tutti sappiamo, Pietro Delle Piane è il famoso fidanzato di Antonella Elia. I due in tutti questi ultimi anni sono stati parecchio al centro delle polemiche per via del rapporto piuttosto tormentato e spesso sotto i riflettori. Tutto è iniziato nel momento in cui Antonella Elia ha preso parte al Grande Fratello vip, come concorrente. La loro storia è così finita al centro del gossip ed ha continuato a rimanerci subito dopo, per via della loro partecipazione al programma Temptation Island. Proprio per via di alcune dichiarazioni effettuate recentemente da Pietro Delle piane su questo programma, il fidanzato di Antonella Elia è stato denunciato da Mediaset. Ma cosa è accaduto?

Pietro Delle Piane e le dichiarazioni su Temptation Island

Lo scorso mese il noto fidanzato di Antonella Elia sembra che durante una puntata di Live non è la d’Urso, abbia parlato della tua partecipazione al programma Temptation Island, dicendo che ha soltanto recitato un ruolo in quella occasione. La conduttrice in diretta sembra aver letto poi un comunicato di Mediaset in cui si sottolineava come nel reality non ci fossero copioni e che dunque le sue erano soltanto delle giustificazioni e delle accuse molto gravi. Per questo Mediaset e anche la Fascino, ovvero la società che ha prodotto il programma in questione, hanno ritenuto opportuno procedere per vie legali contro l’attore. Adesso a distanza di qualche settimana Pietro è tornato a parlare di quanto accaduto.

Il fidanzato di Antonella Elia rompe il silenzio

“Ho detto che avevo recitato un ruolo ma poi non ho avuto modo di spiegare bene cosa intendessi dire. La mia dichiarazione non era un’accusa rivolta alla trasmissione anche perché nessuno mi ha chiesto di recitare un copione o di interpretare un ruolo. Non ho detto nulla di tutto questo. All’interno della trasmissione ho recitato un ruolo per far ingelosire Antonella. Io e lei abbiamo partecipato a “Temptation Island Vip” come una coppia innamorata. Poi si sono scatenate delle dinamiche che ci hanno portato a dividerci”. Questo quanto dichiarato da Pietro Delle Piane, che ha così deciso di rompere il silenzio. Poi l’uomo ha continuato dicendo che quella era la prima volta che partecipava ad un reality ed ha sottolineato di non essere abituato alle dinamiche televisive e di essersi sentito in qualche modo impreparato e schiacciato. Poi ha sottolineato anche di aver esagerato sicuramente nell’ esternare i suoi pensieri e nell’aver accusato la compagna riguardo la questione della mancanza di un figlio.

Nessun rapporto con Mediaset

Secondo quanto riferito ancora dallo stesso, sembra che dopo l’ospitata A live non è la d’Urso Pietro non abbia più parlato con nessuno a Mediaset. “Se ho avuto modo di sentire Barbara? No, non ho sentito più nessuno. Mi dispiace molto anche perché devo ringraziare Barbara che in questo anno e mezzo mi ha invitato nei suoi programmi dandomi l’opportunità, nel bene e nel male, di diventare un personaggio televisivo. Per me che sono un attore è stato un anno complicato proprio per la mancanza di lavoro. Oltre a Barbara, devo ringraziare anche Maria De Filippi e Mediaset che hanno voluto me e Antonella a “Temptation Island Vip”. Non mi sarei mai permesso di parlare male di una rete che mi ha dato lavoro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...