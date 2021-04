napoli,-schianto-drammatico-in-strada:-un-morto-e-un-ferito-grave

Un uomo di 53 anni ha perso la vita e un giovane è ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. E’ il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 21 di lunedì 26 aprile in via Antonio Labriola a Scampia, periferia nord di Napoli.

Secondo una prima, parziale, ricostruzione della polizia municipale, le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica guidata dal capitano Antonio Muriano, si sarebbe trattato di un incidente che ha coinvolto uno scooter guidato da un fattorino di un’attività commerciale e la vittima. Quest’ultima, deceduta poco dopo il violento impatto, non è chiaro se si trovasse a bordo di un altro scooter o stesse attraversando a piedi la strada.

Sul posto si sono radunate decine di persone in attesa dell’arrivo dei soccorsi. C’è chi sostiene che l’ambulanza sia arrivata in ritardo. “Dopo 40 minuti a terra sono arrivati i soccorsi. Un ragazzo non ce l’ha fatta” ha commentato un testimone pubblicato sui social la foto con la salma in strada della vittima coperta da un lenzuolo bianco e poco distante un casco.

seguono aggiornamenti

