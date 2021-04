Spread the love











Ex concorrente de “L’Eredità”, Marco Eletti è oggi accusato della morte del padre e dell’aggressione alla madre: il giovane scrittore di thriller aveva studiato una messinscena ma ora si trova in carcere. Un ex concorrente de “L’Eredità” è sotto accusa per aver ucciso a martellate il padre e ridotto in fin di vita la madre: […]

L’articolo Marco Eletti, sicuro e sorridente all’Eredità: è accusato di aver ucciso il padre a martellate proviene da Leggilo.org.

