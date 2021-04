la-ricetta-della-settimana:-la-spring-poke-di-sushi-&-co.

Spread the love

Lasciar marinare il filetto di Ricciola sottovuoto con la ponzu chiara per 15 minuti, dopodiché asciugare e fare un taglio sashimi di tutto il filetto marinato. Cuocere il riso nel cuoci riso e condire con aceto di riso. Pulire gli asparagi, sbollentarli in acqua salata e farli raffreddare.

Estrarre i piselli dai baccelli e dare una leggera sbollentata in acqua salata e raffreddare. Saltare gli asparagi e i piselli con pasta di miso. Cuocere i Cipollotti a vapore con soia bianca e sake per 15 minuti. Dopodiché tostarli in padella antiaderente con un filo di olio. Fare un trito di zenzero e ravanelli e condirli con il wasabi Decorare con germogli.