La fuggitiva avrà una seconda stagione?

La fuggitiva 2 stagione si farà?

Il 31 marzo 2021 il regista Carlo Carlei durante la presentazione per la stampa de La fuggitiva tiene a sottolineare un aspetto fondamentale per la sua realizzazione: “l’originalità di questa serie è stata sposata appieno anche da un produttore giovane e intelligente come Federico Scardamaglia e lo voglio ringraziare pubblicamente perché se questa serie è venuta bene […] è anche grazie a lui e alla sua apertura mentale”. La fuggitiva è una coproduzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica. È prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia (A.P.A.), scritta da Salvatore Basile, Nicola Lusuardi, Alessandro Fabbri, Federico Gnesini, Carlo Carlei. La fuggitiva 2 stagione si farà o è più una miniserie?

Il regista spiega che La fuggitiva “è una via di mezzo” tra una serie tv e una miniserie. Corrisponde a “quello che in America definirebbero una limited series piuttosto che una miniserie visto che [ci sono] otto episodi per l’estero che poi sono stati condensati in quattro serate in Italia.” Infatti, su Rai 1 sono quattro le puntate dedicate alla prima stagione de La fuggitiva, ognuna composta da due episodi da cinquanta minuti l’uno.

Ci sarà la seconda stagione de La fuggitiva con un prosieguo?

Nel corso della presentazione per la stampa del 31 marzo 2021 il regista Carlo Carlei non ha ancora elementi sufficienti per dare una risposta definitiva su La fuggitiva 2 stagione. “Ci sono tante componenti dal punto di vista logistico, produttivo” e la parola della Rai sul tema.

Quello che sappiamo è che la prima stagione non chiude necessariamente la vicenda. “Noi abbiamo tracciato le linee per un’eventuale prosecuzione di questa storia, ma la linea più importante che abbiamo tracciato è la potenza di questi personaggi” e “l’impatto anche proprio dal punto di vista umano che questi personaggi hanno sul pubblico” continua Carlo Carlei. La cura di questi aspetti “è sempre un ottimo seme da piantare”.

Ci sarà la seconda stagione de La fuggitiva con un prosieguo? “Come sempre la risposta definitiva la darà il pubblico” decretando in quale misura il titolo abbia avuto successo, spiega il regista.

La fuggitiva seconda stagione, di cosa potrebbe parlare

Vittoria Puccini in una scena de La Fuggitiva dove interpreta Arianna Comani Credits Rai

È sempre il regista Carlo Carlei durante la presentazione per la stampa del 31 marzo 2021 a darci un indizio sulla possibile trama dell’eventuale seconda stagione de La fuggitiva. Parte dal presupposto che “i personaggi sono personaggi che credo faranno affezionare tantissimo il pubblico televisivo”. Pensa che “sarà difficile dimenticare Arianna, Michela e anche altri personaggi.”

Restiamo in attesa di scoprire se La fuggitiva 2 stagione sia effettivamente confermata. Nel frattempo Carlo Carlei parla a nome del team produttivo: “noi ci siamo lasciati una porta aperta nel finale per poter, eventualmente, riproporre questi personaggi in una fase successiva delle loro esistenze”.