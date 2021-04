Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei famosi: flirt tra Daniela Martani e Ferdinando Guglielmotti?

Ospiti di Barbara D’urso nel suo programma domenicale Domenica Live, due ex naufraghi hanno parlato dell’Isola dei famosi e degli attuali naufraghi; stiamo parlando di Daniela Martani e il visconte Ferdinando Guglielmotti. Prima della puntata la Martani ha condiviso un paio di stories che hanno fatto luce su un rapporto molto più “intimo” di quel che si creda.

Daniela Martani è una delle naufraghe che maggiormente è stata contestata, prima e dopo il suo ingresso nella 15esima edizione dell‘Isola dei famosi; a far discutere sono state le sue posizioni apparentemente no vax, poi smentite dalla stessa Martani una volta tornata in Italia.

Eliminata in un confronto con Drusilla Gucci, la vegana di Cayo Cochinos ha mostrato un atteggiamento molto più spigliato in televisione di quanto non fosse in diretta insieme agli altri naufraghi.

L’ultima ospitata tv per l’ex naufraga l’ha vista al fianco del primo eliminato di questa edizione, il Visconte Ferdinando Guglielmotti; gli ex rivali, avendo iniziando in due gruppi diversi, lui nei Rafinados e lei nei burinos, pare che abbiano un rapporto molto più di intesa.

Daniela Martani “flirta” con il visconte?

Prima della loro ospitata sulle poltrone bianche di Domenica Live, i due ex naufraghi hanno condiviso delle stories dove non sembrano due persone che non hanno praticamente condiviso nulla.

Scherzi e risate mentre il Visconte abbraccia la Martani e ride con lei del fatto che la sua eliminazione, in parte, sia avvenuta anche per merito della nomination della donna.

“Tu mi hai nominato, ed io sono stato eliminato a causa tua”, battutine con un tono particolarmente ilare che i due hanno condiviso prima di entrare in studio; essendo entrambi single potrebbero essere intenzionati in una relazione?

Chi può dirlo, quello che è innegabile è la loro intesa che sembra andare decisamente molto meglio di quanto visto sull’Isola.