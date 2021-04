isola-2021,-ilary-blasi-una-furia-contro-gilles-e-poi-gli-dice-«e’-tutta-colpa-tua»

Spread the love











Quest’anno L’Isola dei famosi sta dando problemi ai concorrenti naufraghi forse più degli altri anni.

Molti sono gli infortuni che si stanno verificando, quello ad Elisa Isoardi, quello ad Angela Milillo e la stessa Iva Zanicchi si è rivoltata contro i naufraghi dicendo: “I naufraghi non valgono una cippa … Questi qui dell’Isola, tutti, si devono dare una regolata. Noi siamo qui a casa che li guardiamo, se non succede niente ci annoiamo, che si innamorino, si picchino” e, infine, ha detto: “Ho sentito Cristiano Malgioglio, mi ha detto che vorrebbe andare sull’Isola. Io lo propongo. Vediamo..”.

Anche Ilary Blasi, in più di un’occasione, li ha criticati dicendo loro che sono i peggiori naufraghi di tutte le edizioni.

Gilles non vuole baciare Francesca e Ilary Blasi se la prende con lui

Gilles, in più di un’occasione, ha detto e ripetuto di essere innamoratissimo della sua compagna e di non voler fare nulla per ferirla. E così ha deciso che non avrebbe baciato Francesca Lodo anche a costo di non mangiare.

Il problema si è posto con la prova ricompensa il cui premio era un piatto di spaghetti alla amatriciana che stava facendo venire l’acquolina in bocca a tutti. Ma per poterlo gustare, bisogna cimentarsi, a coppia, baciandosi in apnea.

Le coppie sorteggiate erano composte da: Awed-Manuela, Matteo-Vera, Gilles-Francesca. Chi vinceva tra loro poteva mangiare il piatto di spaghetti.

Saputo di che prova si trattava, Gilles ha detto che non avrebbe mai baciato Francesca Lodo per non mancare di rispetto alla fidanzata dicendo queste parole: «Non ce la faccio, la cena a lume di candela la faccio solo con l’amore della mia vita Miriam. Io non sono capace a fare queste cose. Io non sto bene a livello mentale per fare una cosa che poi mi darebbe fastidio».

La reazione di Ilary Blasi

Ilary Blasi che si sta mostrano molto “tosta” alla conduzione di questo programma e che dice sempre ciò che prova senza usare filtri e mezze misure, a sentire queste parole, si è sdraiata per terra, in segno di disperazione e ha detto al Gilles: «Hai paura che le puzza l’alito? Per colpa tua Francesca non mangia». Al contrario di Gilles, presente in studio Jeda, fidanzato di Vera, ha detto che per lui la fidanzata poteva baciare tranquillamente Matteo, e così è stato.

Proprio questa coppia ha vinto il piatto di pasta che ha divorato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...