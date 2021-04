isola-15,-iva-zanicchi-una-furia-contro-i-naufraghi-“non-valgono-una-cicca”-e-elettra-lamborghini-“io-mi-stupisco-che-…”

Spread the love











Sono diverse settimane che su Canale 5 vanno in onda le nuove puntate del game-show condotto da Ilary Blasi ovvero L’Isola dei Famosi. Un’edizione molto discussa sulla quale si sono recentemente espresse, nel corso di alcune interviste, le due opinioniste della trasmissione ovvero Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Le due si sono lasciate andare ad alcune considerazioni personali sui naufraghi e sul loro percorso. Ma, quali sono state le parole espresse dalle due donne?

Il pensiero di Iva Zanicchi sui naufraghi dell’Isola 15

Iva Zanicchi si è sempre contraddistinta per la schiettezza e la sincerità con cui è solita esprimere i suoi pensieri. E proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a “Casa Chi” l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha parlato degli attuali naufraghi affermando che “si devono dare una regolata”. Secondo la Zanicchi non fanno nulla di particolare e quindi rischiano di annoiare il pubblico a casa che li guarda. “Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Non pesca nessuno, hanno tutti fame, ma chi se ne frega“. Parole dure ma sincere quelle espresse dall’opinionista secondo la quale gli attuali naufraghi “non valgono una cicca”.

Elettra Lamborghini parla dei naufraghi

Iva Zanicchi nel ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi è affiancata da altri due personaggi molto famosi ed amati ovvero Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Proprio quest’ultima nel corso di una recente intervista rilasciata a Oggi si è lasciata andare ad alcune sue considerazioni sui naufraghi. Nello specifico si è espressa sulla comica Valentina Persia affermando di vederla sempre nervosa e precisando che questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. Su Roberto Ciufoli la Lamborghini ha invece affermato di non essere ancora riuscita ad inquadrarlo per bene. “È uno che si lamenta. Lancia il sasso e nasconde la mano”.

Le parole dell’opinionista

Elettra Lamborghini nel corso dell’intervista ha anche parlato di altri naufraghi esprimendo il suo pensiero sul loro percorso all’Isola dei Famosi. Nello specifico ha raccontato di essere dispiaciuta per il ritiro di Elisa Isoardi mentre invece a proposito dell’uscita di Daniela Martani ha affermato che in realtà è stato un bene che sia tornata a casa. A proposito dell’ex tronista Andrea Cerioli ha invece affermato “Pensava di essere in vacanza alle Maldive. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore”. Ma proprio a proposito di Andrea Cerioli la Lamborghini ha risposto ad una domanda dei follower su Instagram affermando che secondo lei sarà proprio lui a vincere l’Isola.

Mi piace: Mi piace Caricamento...