L’insalata di patate lesse alle erbe è un contorno classicissimo della cucina italiana, perfetto per accompagnare il pesce al vapore, i formaggi freschi, le carni alla griglia.

Uno dei trucchi per far riuscire bene questa ricetta è conoscere con che tipo di patate si ha a che fare: se sono rosse il tempo di cottura dovrà aumentare un poco, se sono novelle o di taglia piccola dovrà diminuire. L’ideale comunque è ottenere delle patate ben cotte, molto morbide e che si sfaldino un poco quando le si taglia (per non farle sfaldare troppo occorre aspettare che siano ben fredde); le varietà più adatte sono quelle a pasta gialla e quelle a pasta rossa. Dato però che questo piatto si concentra tutto sulle patate, investite un po’ di più sulla loro qualità, ad esempio comprate le patate di montagna, celebri quelle di Rotzo nell’altopiano di Asiago in Veneto, oppure le patate del Fucino in Abruzzo e quelle di Trevico in Campania.

Anche se oggi sono diffusissime in tutto il mondo, in realtà la coltivazione delle patate per l’alimentazione umana è una storia piuttosto recente, datata XVIII secolo, quando la popolazione europea crebbe moltissimo e le patate si dimostrarono un valido sostituto dei cereali. Un ruolo importante per la diffusione della patata, soprattutto in Francia, spettò a Antoine-Augustin Parmentier, farmacista e agronomo che conobbe questa coltivazione mentre era prigioniero dei prussiani durante la guerra dei Sette Anni: a lui è dedicato un celebre pasticcio di patate della cucina tradizionale francese.

Durata

Tempo di preparazione: 12 minuti



tempo di cottura: 40 minuti



Tempo totale: 52 minuti + 1 ora di riposo

Dosi per

4 persone

Ingredienti

600 g Patate

1 spicchio Aglio

40 g Capperi sotto sale

1 mazzetto Basilico

1 mazzetto Prezzemolo fresco

q.b. Sale

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di patate lesse alle erbe, cominciate col lessare le patate per 40 minuti in acqua bollente.

Una volta cotte, scolatele con l’aiuto di un mestolo forato e fatele raffreddare.

Pelatele, tagliatele a tocchetti e mettetele nell’insalatiera.

Lavate e asciugate il prezzemolo e il basilico. Pulite lo spicchio di aglio. Lavate e asciugate i capperi. Mettete questi ingredienti in un mixer e tritate finemente.

Una volta che tutti gli ingredienti sono tritati, aggiungeteci a filo l’olio d’oliva extravergine.

Condite le patate con il trito preparato, mescolate delicatamente e lasciate riposare in frigorifero la vostra insalata di patate alle erbe almeno per un’ora, prima di servirla.