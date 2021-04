In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Aprile: Il Piano c’è (monco) ma nessuno lo vede. Recovery

Inchiesta. Il governatore leghista ancora non ha consegnato nulla ai pm. Ma gli atti dei conti a Lugano ci sono: la banca li conserva fino al 2026

Fino a qualche settimana fa era quasi una separata in casa, ma ora Virginia Raggi ha la fila alla porta. Nel dettaglio di parlamentari del M5S che vogliono sostenerla e farle campagna elettorale, perché i sondaggi raccontano che è competitiva, più di quanto pensassero più o meno tutti, e nella base del Movimento è ancora […]

Corsiglia, tra i quattro indagati per stupro, si sfila

Frullatore mediatico. Per la serie “l’importante non è il succo ma gli scarti della cronaca”

Giuliano. “Il cinema italiano non è messo male”

Fate Presto. Le leggi più spinose alle Camere entro luglio: il Pnrr traccia la nostra strada per 5-10 anni, l’Ue vuole impegni vincolanti

Recovery Plan. Il discorso in Parlamento

Un “ottimo Piano” che “conferma, rafforza e completa” quello presentato dal governo Conte a gennaio. È l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a dare la linea all’ex maggioranza giallorosa, che vorrebbe diventare la maggioranza Ursula (M5s, Pd e FI), estromettendo la Lega. Il Pnnr di Draghi non solo va bene, ma è in piena continuità con […]

Parlamento fa rima con Ornamento? Il piano che deve sollevare l’Italia dalla sua malattia, curarla e proiettarla nel nuovo mondo, è giunto nelle mani dei deputati due ore fa, verso le 14 e – facendosi impellente la cena – gli si sta già sfilando. In effetti è un’apparizione. “Tutti insieme contiamo meno di un capo […]

Dopo una partenza drammatica, la campagna vaccinale Moratti-Bertolaso corre. Addirittura troppo, tanto che la Lombardia ha terminato le riserve di AstraZeneca e ne ha sospeso la somministrazione agli over 60. Da due settimane, infatti, le vaccinazioni si sono impennate, arrivando a toccare le 72.552 dosi/giorno il 24 aprile scorso. Ma, secondo il Piano nazionale elaborato […]

Il modello matematico che consigliava di riaprire a maggio dopo l’abbassamento dell’incidenza dei nuovi casi di Covid-19 “non è stato ignorato, è stato valutato attentamente insieme ad altre evidenze scientifiche”, spiegano da Palazzo Chigi. Non è chiaro quali. Ma i “pilastri” su cui Mario Draghi ha iniziato a riaprire da ieri, secondo il suo staff, […]

Sud sudan

Un attacco mirato, un agguato vero e proprio quello messo in atto subito dopo la mezzanotte di domenica da un gruppo di uomini armati contro il neo vescovo comboniano di Rumbek, nel Sud Sudan, padre Christian Carlassare. Nominato appena due mesi fa, l’italiano Carlassare è stato gambizzato e seppur non in pericolo di vita, è […]