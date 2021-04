il-recovery-plan-passa-alla-camera:-restano-le-zone-d’ombra-su-questo-documento

Si è votato oggi al Parlamento l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR comunemente conosciuto con il nome di Recovery Plan. E il documento ha ricevuto l’ampia maggioranza di voti favorevoli alla Camera.

Il documento del futuro dell’Italia?

Si tratta in sostanza del piano che dovrà essere inviato entro il 30 aprile alla Commissione europea e che dovrebbe portare all’erogazione da parte di Bruxelles della prima tranche di fondi del Recovery Fund. Il PNRR è un corposo documento di 273 pagine nelle quali viene illustrata la strategia che il Governo italiano intende adottare nella distribuzione dei fondi che dovrebbero arrivare dall’Europa.

Si parla in tutto di 235 miliardi di euro, di cui la maggior parte saranno utilizzati per i settori della rivoluzione verde e transizione ecologica e della digitalizzazione. In particolare 69,96 miliardi per il green e 50,07 per la rivoluzione digitale. Si tratta di circa il 51% delle risorse totali previste dal Recovery Fund.

La sanità dimenticata

Guardando quindi i numeri della distribuzione settoriale dei fondi sembra che l’emergenza sanitaria non sia mai esistita. Per la salute saranno infatti previsti appena 20,2 miliardi di euro e sarà quindi il settore che riceverà meno risorse, dietro alle infrastrutture, dietro ad istruzione e ricerca e anche dietro all’inclusione di genere.

Sembrava che il virus avesse messo a nudo la necessità di investimenti massicci nella sanità pubblica per aumentare il numero di posti letto, di medici ed infermieri.

E invece la Commissione europea ha così deciso dare priorità ad altro. D’altronde sempre da Bruxelles erano arrivate nel corso del tempo ben 63 richieste per tagliare le spese sanitarie e privatizzarne i servizi. Se la sanità viene messa in secondo piano con il Recovery Fund, lo stesso destino sembra essere riservato all’iter democratico del nostro Paese.

Poco tempo per coinvolgere il Parlamento?

Perché è vero che il Parlamento italiano aveva avuto modo di esprimere le proprie osservazioni sulla prima bozza di questo piano presentato dal Governo Conte, tuttavia l’attuale testo è stato modificato in maniera sostanziale dal nuovo esecutivo.

E adesso lo stesso Parlamento sembra avere avuto non più di 24 ore per analizzare un documento di quasi 300 pagine che indirizzerà i principali investimenti del Paese nei prossimi anni.

E la stessa discutibile procedura era stata utilizzata per la ratifica sulla decisione delle risorse proprio, in sostanza l’atto con cui l’Italia autorizzava formalmente la Commissione europea a reperire le risorse sul mercato per il Recovery Fund. In quel caso infatti tale ratifica venne inserita in mezzo al decreto Mille proroghe, passato senza le dovute discussioni in aula nelle convulse giornate delle festività natalizie.

Il potere di Bruxelles sul Recovery

Da quest’atteggiamento sembra quindi che i Governi italiani vogliano far approvare questo piano in fretta e furia per rispettare le scadenze imposte da Bruxelles. Ed è lì che ci sarà l’effettivo controllo su queste risorse.

Perché sarà la Commissione ora a valutare questo piano, a chiedere modifiche se lo ritenesse opportuno, a far rispettare le condizioni imposte, come l’eliminazione di Quota 100, e a impedire l’erogazione dei fondi in caso di valutazione negativa del piano.

L’Italia quindi si ritrova a dover sacrificare ancora una volta le proprie istituzioni democratiche perché “ce lo chiede l’Europa”.

