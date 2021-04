IL COPRIFUOCO? NON HA NESSUN SENSO- L’OPINIONE DEI CITTADINI

Sembrava una misura temporanea e invece, come molte altre, il coprifuoco è una di quelle che ha stravolto le abitudini degli italiani. A farne le spese oggi sono soprattutto i ristoratori, che si trovano nell’impasse di dover chiedere ai propri clienti di alzarsi per rientrare a casa.

Sull’efficacia effettiva del coprifuoco, dal punto di vista sanitario, non c’è ancora nessuna evidenza e i pareri sono divisi, nel mondo scientifico come nel mondo politico.

Scienziati, politici, comitati tecnici scientifici: si sono domandati cosa ne pensano e come lo vivono i cittadini? Loro forse no, ma noi di Byoblu siamo venuti tra voi per sentirlo dalla vostra voce. I pareri come sempre sono vari, c’è chi vorrebbe tornare alla vita normale e chi invece è disposto a sacrificare la propria libertà per un bene “superiore”.

