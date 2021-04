gonzalo-higuain,-lutto-in-famiglia-per-l’attaccante-argentino

Grave lutto in famiglia per l’ex attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, che perde il più grande affetto

Gonzalo Higuain

Gonzalo Higuain ha perso la sua amata madre Nancy. La donna si è spenta all’età di 64 anni dopo una lunga malattia. Nel 2016 le era stato infatti diagnosticato un tumore. I suoi figli non le hanno mai fatto mancare l’affetto e proprio l’ex Juventus lo scorso anno, in pieno lockdown, era volato in Argentina per stare vicino alla donna.

Chi era Nancy, madre di Gonzalo Higuain

Nancy Zacarias era figlia del maestro di boxe Santos Zacarias e sorella dell’ex calciatore del San Lorenzo, Claudio. La donna era molto legata ai figli, di cui ne condivideva anche le passioni. Molto spesso seguiva le gare di Gonzalo e Federico insieme al marito ed all’altro fratello.

Gonzalo Higuain qualche tempo fa rivelò ai microfoni di Marca di stare per lasciare il calcio per la madre: “Stavo per smettere di giocare, ma mia madre mi disse di continuare. Se fosse dipeso da me, avrei smesso. Stavo lasciando il calcio, che è qualcosa che amo, ma amo di più lei. Mi ha detto che non mi avrebbe permesso di lasciare ciò che amo per lei”.