Galleria Ricci Oddi Piacenza il bando del caos

Spread the love











La Galleria Ricci Piacenza/ Prot. GRO n. 65 del 07/04/2021.

Per iniziare, una veloce storia della Galleria Ricci Oddi, un ente morale nato nel 1931 da una donazione di un benefattore ( Giuseppe Ricci Oddi ) alla città di Piacenza. Annovera una preziosa raccolta di opere d’arte eseguite tra l’Ottocento e i primi del Novecento.

A seguito di tale donazione, sono stati definiti i termini per l’amministrazione e la gestione della Galleria stessa attraverso un atto di fondazione, uno statuto e successivi regolamenti attuativi. Gli amministratori sono sette e designati dal Comune di Piacenza (2), dalla Prefettura di Piacenza (1), dall’Associazione degli Amici dell’Arte (1), dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano (1), dall’erede Ricci Oddi (1) e dall’Accademia di San Luca (1). Per volontà del fondatore, la Galleria deve essere dotata di un direttore, posto oggi vacante.

Il ritrovamento delle opere.

Nel dicembre 2019, dopo 23 anni dalla data del furto, viene ritrovato uno dei dipinti più ricercati a livello mondiale: il Ritratto di Signora di Gustav Klimt torna nella Galleria e su di essa si riaccendono i riflettori spenti da anni.

Il bando del CdA della Galleria

In data 10 aprile 2021, il CdA della Galleria pubblica il Bando per la selezione di una figura di direttore della Galleria stessa, delineando i requisiti, i criteri di valutazione e le modalità per la selezione. Il CdA pare debba modificare anche i decreti attuativi in vigore al fine di rendere il Bando pienamente conforme agli strumenti del museo. Tuttavia, come già riportato dal prestigioso giornale ilmiogiornale.net a Piacenza si mormora che, a prescindere dalla puntuale meticolosità e dalle precise procedure della burocrazia, già appaia chiaro il nome del probabile vincitore, il Favorito, Alessandro Malinverni.

Accade poi che un assessore porti sulla televisione locale ( VIDEO ) e sui social sempre la stessa persona e si aggiungono relazioni professionali pregresse tra il Presidente del CdA e il Favorito: questioni di gestione del potere? Il consenso? O magari solo puro narcisismo?

Se davvero si trattasse di “giochi già fatti”, risulterebbe quindi superfluo un Bando dagli strani requisiti e l’analisi che ne consegue mostra certe anomalie.

Quindi se i conti tornano, sarà interessante fare luce, in maniera breve, sui trascorsi del Favorito, protagonista anche di passate vicende non chiare, ma il fulcro della questione sta proprio in un bando che stranamente contempla requisiti quando il Favorito li ha, e, soprattutto, non ne contiene quando questi ne è sprovvisto. Si veda l’allegato in calce per un’analisi comparativa del Bando con il profilo del Favorito.

Appare così evidente come, per diventare direttore della Galleria, occorra avere un dottorato (nemmeno per diventare direttore della Galleria Borghese lo richiedevano[1]) , ovvero, la comprovata esperienza manageriale di gestione di strutture culturali (come richiedeva per esempio Palazzo Madama di Torino e che ovviamente il Favorito non sembra possedere) venga edulcorata insieme (e, quindi, in alternativa) ad esperienze quali quella di conservatore, in difetto rispetto alla prima (ma che il Favorito possiede).

Infine, occorre ricordare come il Favorito, protagonista di un articolo del Corriere della Sera a firma Francesca Bonazzoli, sia stato legato a strane vicende, il cui esito finale è ai più oscuro e su cui andrebbe fatta luce doverosa. Che fine ha fatto la causa? Chi leggerà le candidature terrà in considerazione l’onorabilità dei candidati?

Alla luce di quanto sopra, sebbene noi italiani siamo usi a questi costumi e ormai ne tolleriamo sommessamente le conseguenze, non bisogna mai stancarsi di credere nel merito, nella trasparenza e in un Paese fuori da logiche così primitive. Si auspicano i migliori curriculum vitae a questo Bando non quello solo e unico del Favorito, del sodale di alcuni, del vicino ai potenti di turno. Ma la città di Piacenza, stretta tra le anse del Po, così vicina a Milano ma anche così distante, sembra alzare le spalle davanti a tutto questo, si gira dall’altra parte o china il capo, bollando l’accaduto come l’ennesima storia, poco chiara, ma il cui prezzo è ignoto ai noncuranti.

Vogliamo quindi porre alcune domande ad un ipotetico pubblico, alle Istituzioni, e a chi ha a cuore la Galleria Ricci Oddi:

Il nome di Alessandro Malinverni è, a detta di molti, quello del Favorito. Perché, in città, tutti sembrano già sapere che verrà scelto lui? Sono solo voci o le trame risalgono a tempi precedenti? Come ha risolto Alessandro Malinverni le sue vicende personali legate al fondo librario Fiaccadori? In quali termini pare che tale fondo sia tornato nelle disponibilità della vedova Fiaccadori che l’ha poi donato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano?[2] Come commenta la vedova Fiaccadori a riguardo? Perché l’assessore Papamarenghi porta alla ribalta così apertamente Alessandro Malinverni in questo particolare momento? Perché l’assessore Papamarenghi ha fatto presentare a Malinverni il quadro di Gustav Klimt, nonostante ci sia una nota curatrice e una rinomata coordinatrice del progetto relativo al quadro? Da cosa sono legati Mazzocca (Presidente del Museo Ricci Oddi), Papamarenghi (Assessore alla Cultura di Piacenza) e Alessandro Malinverni? Il consiglio di amministrazione della Galleria Ricci Oddi ha approvato il bando ad unanimità oppure alcuni membri hanno votato contro, si sono astenuti o non si sono presentati? All’interno del consiglio, c’è qualche componente che ha insistito per inserire certe clausole così ad hoc? Ha per caso agito su indicazione di qualcuno? Perché alcuni requisiti del bando non si riscontrano nemmeno nei bandi di musei ben più prestigiosi, mentre alcuni altri, basilari e di buon senso, vengono omessi o “diluiti” con requisiti senza particolare valore? Il bando espone il CdA al rischio di ricorsi e impugnazioni? Il fatto che tutti sembrino sapere già in anticipo l’eventuale esito del bando può anche generare interesse presso gli organi inquirenti?

Allegato – Analisi comparativa del Bando

Legenda: in nero sono riportati gli articoli del Bando, in rosso le caratteristiche del Favorito e in corsivo alcuni commenti

[…]

REQUISITI PER L’AMMISSIONE:

[…]

Diploma di laurea magistrale in Storia dell’arte (LM – 89). Sono equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009: Laurea specialistica in Storia dell’ arte (95/S). Laurea del vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali, Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lettere; Lingue e civiltà orientali. Visto quanto previsto dal citato Decreto, il candidato in possesso di una laurea del vecchio ordinamento autocertifica nella domanda di partecipazione al concorso che il titolo di studio in possesso è equiparato alla classe richiesta dal concorso (classe LM – 89).

I titoli di studio non conseguiti in Italia devono essere riconosciuti equipollenti e devono indicare la votazione conseguita. La dimostrazione del riconoscimento è a cura del candidato il quale deve indicare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di equipollenza al titolo di studio italiano.

à Il Favorito consegue il 9 luglio 2007 la Laurea magistrale in Storia e Critica d’Arte (LM-89) presso l’Università degli Studi di Milano (matr. 703821), relatore Fernando Mazzocca (medesimo relatore anche della laurea triennale) oggi Presidente della Galleria Ricci Oddi, pare fortemente voluto dall’assessore alla cultura del Comune di Piacenza

Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in storia dell’arte o equivalente.

à Il Favorito consegue il 22 marzo 2013 il Dottorato di ricerca in Storia e critica dei beni artistici e ambientali e Museologia presso l’Università degli Studi di Milano (L-Art 02 e L-Art 04), relatore Gianfranco Fiaccadori. A tal riguardo, si veda:

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_16/guerra-colpi-carte-bollate-a5c8cdfc-f426-11e6-9cca-0c3deaabbf55.shtml

https://www.gazzettadiparma.it/archivio-bozze/2017/06/02/news/impugnato_il_testamento_del_professor_fiaccadori-154845/

leggi la notizia alla fonte: https://archivioart.wordpress.com/2021/04/17/70/

[NOTA] Tale requisito non viene richiesto da nessun bando del Ministero, nemmeno per musei molto più prestigiosi[3], e nemmeno per posizioni con stipendi che sono tre quattro volte più alti di quello della Ricci Oddi (55.000 euro lordi annui)

Possedere requisiti di particolare e comprovata esperienza e qualificazione professionale: avere svolto per almeno cinque anni esperienze di lavoro: in qualità di conservatore o direttore o curatore all’interno di musei o di gallerie pubblici e/o privati riconosciuti o accreditati; oppure, in qualità di funzionario storico dell’arte presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali; oppure, in posizioni analoghe alle predette, comportanti pari peculiarità scientifiche, in strutture museali pubbliche o private maturate a livello internazionale.

à Il Favorito viene nominato nel settembre 2013 conservatore del Museo Gazzola di Piacenza, una istituzione museale chiusa, che apre solo una manciata di volte all’anno su appuntamento.

[NOTA] Qui si assiste al “capolavoro” che è questo Bando. Non solo, prendendo spunto da tutti i bandi del Ministero, emerge come queste esperienze non vengano annoverate nei requisiti, ma sono invece sempre rischieste esperienze in ambito manageriale e amministrativo di strutture museali, come di solito è prassi. La confusione di questi requisiti rende evidente la scarsa organicità del bando e ne lascia altri secondari, nonché improbabili, perché?

Tutto ciò premesso:

Sono così state totalmente escluse dai requisiti di accesso le seguenti competenze, che sono prassi dei bandi di direzione museale. Come mai? Si vedano, per esempio, alcuni requisiti per diventare direttore di Palazzo Madama a Torino:

Specifica e comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione di strutture culturali pubbliche o private ovverossia di manifestazioni o altre iniziative culturali di rilevanza nazionale o internazionale; costituisce requisito preferenziale aver lavorato presso istituzioni museali con funzioni direttive o di responsabilità;

Comprovata capacità di direzione ed esperienza nella gestione delle risorse umane;

Comprovata esperienza riguardo alla collaborazione tra pubblico e privato;

Conoscenze dello sviluppo di processi di digitalizzazione delle attività museali;

Comprovata esperienza in merito alle attività di fundraising costituisce requisito preferenziale.

Per l’espletamento dell’incarico è indispensabile l’ottima conoscenza della lingua italiana, inglese (…)

https://storico.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1580296990727_bando_IT_selezione_pubblica_29_gennaio_2020_signed.pdf

[2] https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_16/guerra-colpi-carte-bollate-a5c8cdfc-f426-11e6-9cca-0c3deaabbf55.shtml e https://www.gazzettadiparma.it/archivio-bozze/2017/06/02/news/impugnato_il_testamento_del_professor_fiaccadori-154845/

[3] Si possono citare, a titolo esemplificativo, i bandi per Palazzo Madama a Torino, Fondazione museo civico Rovereto, Palazzo Ducale e Museo di arte orientale entrambi a Genova, Museo d’arte moderna Revoltella nonché il “Bando internazionale musei 2020” indetto dal Mibact per la selezione dei direttori di importanti musei italiani quali: Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini (Napoli), Galleria Borghese (Roma), Galleria Nazionale delle Marche (Urbino), Museo Archeologico Naziona

leggi la notizia alla fonte: https://archivioart.wordpress.com/2021/04/17/70/

Mi piace: Mi piace Caricamento...