“eravamo-john-gotti-ed-io”:-i-podcast-virali-di-sammy-‘the-bull’,-il-killer-pentito-che-racconta-la-mafia

SAMMY ‘The Bull’ Gravano vive in una casa con piscina fuori Phoenix, Arizona. Coppola in testa, occhiali scuri, braccia tatuate. A 76 anni si muove su un’utilitaria e fuma sigari cubani da due dollari. Da alcune settimane è il protagonista di un podcast che spopola negli Stati Uniti, in cui racconta storie di mafia, omicidi, sale da gioco, traffici di droga e guerra tra gangster.